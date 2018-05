Ibach Die Jadpacht in Ibach wird neu geregelt

Die Jadpacht in Ibach wird neu geregelt

Der Gemeinderat reduziert die Mindestdauer für Verträge von Jagdpächtern von neun auf sechs Jahre. Ibach bleibt beim Konus-Projekt und erhöht die Kurtaxe.

Ibach (kss) Für die anstehende nichtöffentliche Jagdgenossenschaftsversammlung, in der die Neuverpachtung des Reviers „Ibach III“ vorgenommen werden soll, hatte der Ibacher Gemeinderat in seiner Sitzung noch einige Modalitäten neu festzulegen. Die Mindestpachtdauer wird von bisher neun auf sechs Jahre reduziert, bei Nichtverpachtbarkeit sind im Einzelfall auch drei Jahre möglich. Außerdem muss zukünftig im Abstand von sechs Jahren die Verwaltung der Jagdgenossenschaft, bislang durch die Gemeindeverwaltung abgedeckt, neu bestätigt werden. Als Versammlungsleiter wurde aktuell wie bisher der Bürgermeister und als Schriftführer der Ratsschreiber vom Gemeinderat ermächtigt.

Bürgermeister Helmut Kaiser wies in der öffentlichen Sitzung außerdem darauf hin, dass inzwischen anstelle des früheren Abschussplans seit diesem Frühjahr eine sogenannte Zielvereinbarung in Kraft ist, die unter anderem die Verbisssituation in den Revieren unter Kontrolle halten soll.

Der Gemeinderat stimmte der Fortführung des Konus-Projekts um weitere fünf Jahre zu sowie der damit verbundenen Erhöhung des von der Gemeinde abzuführenden Beitrags von 36 auf 42 Cent pro konuspflichtiger Übernachtung. Gemeinderätin Christina Müller stimmte Bürgermeister Kaiser zu, dass die mit dem Konusprojekt verbundenen Angebote von den Gästen gern genutzt werden, vornehmlich die kostenfreie Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

Als Folge der Erhöhung der Konusabgaben stimmte der Gemeinderat außerdem einer Erhöhung der Kurtaxe von bisher einem Euro auf 1,20 Euro zu. Zum Einen soll damit ausgeglichen werden, dass Konusbeiträge bereits ab dem sechsten Lebensjahr fällig werden, die Gemeinde Ibach aber von ihren Gästen Kurtaxe erst ab 16 Jahren verlangt. Andererseits zeigte ein Blick auf die Kurtaxenbeträge aus der Nachbarschaft, dass Ibach nach wie vor an der unteren Grenze rangiert.

Gemeinderat Clemens Speicher gab außerdem zu bedenken, die Gemeinde investiere mit der jüngsten Ausweisung eines Premiumwanderweges sowie mit dem bereitgehaltenen Netz an Loipen und Winterwanderwegen doch auch einiges. Für die Zukunft will der Ibacher Gemeinderat zudem vermehrt Vorstellungen für gemeinsame touristische Angebote in Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden entwickeln und auf ihre Machbarkeit hin prüfen.