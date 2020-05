von Sabine Gems-Thoma

Nach mehr als 20 Jahren Betriebsdauer war die Holzhackschnitzelheizung in die Jahre gekommen und musste immer öfter durch den Betrieb der zusätzlichen Ölheizung unterstützt werden. Mit der Planung der Sanierung der Schul- und Winkelstraße in Hohentengen kamen Überlegungen auf, die vor dem Ortsteil Stetten gelegene Biogasanlage Boller als Wärmelieferant einzubinden und die Hackschnitzelheizung außer Betrieb zu nehmen. Im April 2019 erfolgte der Vertragsabschluss mit der Firma Agrar-Energie GbR. Etliche Baumaßnahmen waren von Gemeindeseite und der Firma Boller nötig, bis der Zusammenschluss realisiert werden konnte.

So wurde unter anderem im Zuge der Straßensanierungsmaßnahmen eine zirka 1,4 Kilometer lange Leitung von der Biogasanlage bis zum Übergabeschacht an der Kreuzung Schul-Bergstraße verlegt, wo der Anschluss an das Gemeindenetz erfolgt. Seitens der Gemeinde wurde von dort eine neue Leitung bis ins Heizhaus der Schule gebaut und diese mit dem Bestandsnetz zum Rathaus verbunden.

Das Nahwärmenetz Die Nahwärmenetze der Gemeinde und der Agrar-Energie GbR sind jetzt zusammengeschlossen. Die Wärme für das gemeinsame Netz liefern die beiden Blockheizkraftwerke der Biogasanlage Boller, mit denen aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt werden. Die thermische Leistung liegt bei 480 und 600 Kilowatt, somit bei maximal 1080 Kilowatt pro Stunde. Beschickt wird sie derzeit mit 55 Prozent Mist, zwei Prozent Getreide und 43 Prozent Mais. 52 Gebäude, darunter das Rathaus, die Betreute Wohnanlage, Schule und Mehrzweckhalle, sind an das Nahwärmenetz angeschlossen. Bei der Gemeinde sind es derzeit 39 Kunden, bei der Agrar-Energie 13 Kunden.

Umgebaut wurde die heizungstechnische Anlage in der Schule. Leittechnische Anlagen zur Steuerung der beiden Heizhäuser wurden installiert, die über Glasfaserverbindungen direkt kommunizieren können, und erste Kundenübergabestationen darin eingebunden. Für die Druckhaltung im Netz sorgt ein 5000 Liter fassendes Ausdehnungsgefäß im Heizraum der Schule. Bei der Biogasanlage wurde ein neuer Pumpenraum und ein 100.000 Liter Pufferspeicher zur Abdeckung der Heizspitzen eingebaut.

Durch den Einbau eines zweiten Blockheizkraftwerkes kann die Biogasanlage jetzt mehr Abwärme pro Stunde produzieren und dem Nahwärmenetz zur Verfügung stellen. Bislang wurden im Nahwärmenetz zirka 1600 Megawattstunden Wärmeleistung für die 39 Bestandskunden jährlich produziert, so Gemeindewerkeleiter Uwe Berger. Zwei weitere Kunden werden 2020 bei der Gemeinde anschließen. 13 neue Kunden, vorwiegend aus der Schul- und Bergstraße, sind es bei der Firma Boller.

Seitens der Biogasanlage könnten zirka 3500 Megawattstunden zur Verfügung gestellt werden, so dass zukünftig weitere Kunden ans Netz gehen können, erklärt Dominik Boller.

„Wir sind glücklich, dass wir nach der langen Verhandlungszeit und der nicht einfachen Bauphase am Dienstag den Hebel umlegen und die Netze verbinden konnten. Das ist umweltpolitisch und wirtschaftlich sinnvoll und ich bin zuversichtlich, dass es ein Erfolg wird“, freut sich Bürgermeister Martin Benz zusammen mit Gemeinderäten, Werkeleiter Uwe Berger und Dominik und Kuno Boller über die Realisierung des Projektes.