von Sabine Gems-Thoma

Im Außenbereich der Gemeinschaftsschule Hohentengen sind nach den Herbstferien Brandspuren beim Eingangsbereich der Grundschule entdeckt worden. Das Feuer verursachte laut Mitteilung der Gemeindeverwaltung einen Schaden von 1000 Euro. Die Gemeinde bittet um Hinweise, um die Täter zu ermitteln.

Die Schäden durch das Feuer werden auf 1000 Euro geschätzt. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Zur Ermittlung der Täter wurde die Polizei eingeschaltet. Aus den Hinterlassenschaften und den Schäden entnahmen die Beamten, dass sich eine Personengruppe unter dem Gebäudevorsprung der Schule versammelte und mit mehreren Holzscheiten ein Feuer angefacht hatte. Zur Entfachung des Feuers wurden Papiertonnen der Schule aufgebrochen.

Indizien deuten auf Jugendliche hin

Am Feuer wurden Kekse, Gummibärchen Hamburger, Zigaretten und Cannabis konsumiert. Durch angekohlte Mauern, verrußter Putz und nicht behebbare Schäden am Pflaster entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Indizien deuten auf eine Tat ortskundiger Schüler oder Jugendlicher hin. Angrenzende Bewohner hatten nichts bemerkt. Die Tat wurde erst mit dem Schulbeginn entdeckt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Gemeinde per E-Mail (info@hohentengen-ah.de) oder unter Telefon 07742/85 30, die Schule oder die Polizei gerne entgegen.