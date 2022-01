von Sabine Gems-Thoma

In das Soziale Projekt Pfarrwiese zieht immer mehr Leben ein. Am Mittwoch, 19. Januar, eröffnet Zahnärztin Katharina Sarnetzki aus Jestetten ihre Praxis „zahn und weiss“ für medizinische und ästhetische Zahnbehandlungen im zweiten Stock des Gebäudekomplexes.

Der Werdegang

Katharina Sarnetzki (34) stammt aus Duisburg in Nordrhein-Westfalen. In Düsseldorf ist sie aufgewachsen, hat dort ihr Abitur gemacht und an der Heinrich-Heine-Universität Zahnmedizin studiert. In Jestetten fand sie 2014 eine Anstellung als Zahnärztin, bezog eine Wohnung und lebt seit 2020 mit ihrem Partner im eigenen Heim im Jestetter Ortsteil Altenburg.

Die Vorzüge und Beweggründe

Was hat sie bewogen mit einer eigenen Praxis nach Hohentengen zu kommen? „Ich habe bereits viel Erfahrung sammeln können und fühle mich reif genug, um mich selbstständig zu machen.“ Sie freut sich, in der nach neuestem Standard eingerichteten Praxis loslegen zu können. „Ich hatte mich nach geeigneten Räumlichkeiten in der Region umgeschaut. Hier gefiel mir die Umgebung am besten und auch menschlich war der Kontakt zur Gemeinde und Architekt Peter Schanz am sympathischsten. Ich wurde von Anfang an sehr gut unterstützt.“ Positiv sei, dass ein Lift einen barrierefreien Zugang zur Praxis bietet, um auch älteren und gehbehinderten Personen einen guten Zugang zu ermöglichen, und dass es genügend Parkplätze gebe. „Schön ist auch der kurze Weg zur ambulanten Pflegewohngemeinschaft, da können wir bei Problemen schnell vorbeikommen und helfen.“

Die Behandlung

Katharina Sarnetzki hat die Zulassung zur Behandlung von Kassen- und Privatpatienten. Mit weitgehend digitalen zahnmedizinischen Behandlungsmethoden und schonender Zahnreinigungsprophylaxe soll den Patienten ein angenehmer Zahnarztbesuch ermöglicht werden. „Wir möchten, dass die Patienten gerne wiederkommen“, sagt sie, wissend, dass nicht jeder gerne zum Zahnarzt geht. Schwerpunkte ihrer Praxis sind die Implantologie für einen Zahnersatz und die Endodontologie, die Wurzelbehandlung zum Zahnerhalt, der für sie an erster Stelle stehe.

Team und Termine

Zum Praxisteam gehören die medizinischen Fachangestellten Ruth Schwab und Susanne Kumm. Möglich sind auch Ausbildungs- und Praktikumsplätze. Terminbuchungen sind über das Terminportal auf der Internetseite der Praxis (https://zahnundweiss.de), per E-Mail oder telefonisch möglich.