Neuen Wohnraum schaffen und jungen Familien eine Perspektive in ihrer Heimatgemeinde bieten oder die Landschaft intakt lassen? Diese Fragen beschäftigen derzeit viele Kommunen bei der Suche nach neuem Wohnraum.

Auch die Gemeinde Hohentengen. Dort stoßen die Pläne für das neue Baugebiet „Untere Stauden“ auf Widerstand in der Bevölkerung. Denn für das Gebiet im Osten der Gemeinde müssten Biotop-, Wald-, und Landschaftsschutzflächen weichen.

„Ich will mir nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn hier Bagger durchrollen“, sagt Patrick Rabl von der Bürgerinitiative „Naherholung Untere Stauden“. Gemeinsam mit einigen Bürgern will er die Umwandlung der Naturflächen in ein Wohnbaugebiet verhindern. Vor Kurzem lud die Initiative Bürgermeister Jürgen Wiener, den Gemeinderat und die Bürger zum Vor-Ort-Termin und anschließender Diskussion ein.

Rund 100 Personen trafen sich auf der Wiese, auf der laut Plänen neuer Wohnraum geschaffen werden soll.

Dem Aufruf der Bürgerinitiative „Naherholung Untere Stauden“ zum Vor-Ort-Termin sind rund 100 Bürger gefolgt. | Bild: Völk, Melanie

„Ich finde es gut, dass man Wohnraum sucht. Aber das ist der ungeeignetste Platz in der Gemeinde“, erläutert Rabl. Er ist in der Nähe aufgewachsen, joggt im Sommer entlang der Wiese in Rheinnähe und des Waldes vorbei. „Wenn ich mir vorstelle, dass das wegmuss, bekomme ich Tränen“, sagt er.

Im Anschluss geht es im Vereinsheim des FC Hochrhein weiter. Rund 80 Bürger nutzen die Gelegenheit Fragen an Bürgermeister Jürgen Wiener zu stellen.

Patrick Rabl von der Bürgerinitiative „Naherholung Untere Stauden“ und Bürgermeister Jürgen Wiener betrachten die Pläne für das geplante Baugebiet „Untere Stauden“. | Bild: Völk, Melanie

Was ist geplant?

Geplant ist eine Wohnbebauung zwischen dem Wirtschaftsweg Richtung Herdern und Rhein (“Untere Stauden“) und auf der Fläche zwischen Wirtschaftsweg in Richtung Hauptstraße (“Obere Stauden“). Das Gebiet schließt im Westen an die bestehende Bebauung an.

Der Blick von der Herderner Straße in Richtung Herdern. Links soll das Gebiet „Obere Stauden“ entstehen, links das Gebiet „Untere Stauden“. | Bild: Völk, Melanie

Zunächst soll das Gebiet „Untere Stauden“ realisiert werden – mit vier Mehrfamilienhäusern (je acht Wohnungen), zehn Einfamilien- oder Doppelhäusern sowie einer Tiefgarage. Im Gebiet „Obere Stauden“ befindet sich derzeit erst ein Grundstück mit 1732 Quadratmetern im Eigentum der Gemeinde.

Was sind die Befürchtungen der Bürger?

Die Bürger sorgen sich vor allem um den Verlust der Landschaft. Auch Bedenken über zusätzliche Verkehrsbelastungen wurden an diesem Abend laut. Bei den Einwendungen spielten laut Bürgermeister Jürgen Wiener auch Bedenken wegen der Parkplatzsituation, die Beteiligung an Erschließungsgebühren oder Fragen zu Abwasser und Wärmeplanung eine Rolle.

„Braucht Hohentengen überhaupt so ein großes Baugebiet? Ist der Bedarf so groß?“, will ein Anwesender wissen. Bürgermeister Jürgen Wiener macht deutlich, dass Baugebiete nicht einfach pro Forma geplant werden. „Der Bedarf war doppelt so hoch, wie das, was wir schaffen.“ Allerdings müsse der Bedarf erneut abgefragt werden, da sich mit der Endlager-Entscheidung und der Entwicklung der Baukosten einige Rahmenbedingungen geändert hätten.

Mit Blick auf die geplanten Mehrfamilienhäuser fragt ein Bürger nach dem Verhältnis zwischen Investoren und privaten Bauträgern. Hier sei es derzeit schwierig, eine Aussage zu treffen, macht Wiener deutlich.

Was sagen die Gemeinderäte?

Wie die Gemeinderäte heute zur Entscheidung stehen und ob sie die Planungen jetzt aus einem anderen Blickwinkel sehen, will eine Bürgerin wissen. „ich stehe zum Beschluss, weil Wohnraum gebraucht wird“, sagt Rosi Drayer (SPD). Sie sei beeindruckt von der Welle, die die Entscheidung ausgelöst habe. „Vielleicht können wir das ein oder andere optimieren.“

Anders sieht es Peter Schanz (Grüne), der 2020 – neben Christian Burkhard, Liesa Sutter (Grüne) und Ulrike Gabrin (SPD) gegen den Beschluss gestimmt hat. „Man hat das Landschaftsschutzgebiet gemacht, damit Hohentengen und Herdern nicht zusammenwachsen“, so Schanz. Für ihn sei es unvorstellbar, wie dieses Gebiet zerstört werden könne. Zudem hinterfrage er den Bedarf.

Baugebiete in der Gemeinde Immer wieder taucht an diesem Abend die Frage nach Alternativen für das Baugebiet auf – auch nach dem Gebiet Groß Riesen. Die große Wiese auf dem Hochplateau des Ortsteils Hohentengen ist laut Bürgermeister Jürgen Wiener verkehrstechnisch schlecht angebunden, zudem wäre der Eingriff in die Natur noch größer. Aktuell wird das Baugebiet „Hanfwiesen“ im Ortsteil Bergöschingen erschlossen. Dort entstehen vier Baugrundstücke. In Vorbereitung ist das Baugebiete „Untere Lenggen West“ im Ortsteil Lienheim

Wie geht es weiter?

„Wir befinden uns am Anfang des Verfahrens“, betont Bürgermeister Jürgen Wiener. Aktuell werden die Einwände, die Stellungnahmen sowie die Ergebnisse eines Verkehrs- und Naturschutzgutachtens eingearbeitet. Die aktualisierte Planung soll Ende November im Gemeinderat vorgestellt werden.

Und wie beurteilt Patrick Rabl den Abend? „Der Widerstand wächst, es kommen mehr Leute dazu. Das macht mich zuversichtlich, dass das Anliegen im Gemeinderat gehört wird.“ Die Initiative will weiter aktiv bleiben und informiert auf ihrem Instagram-Kanal über ihre Arbeit.