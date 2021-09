Zwischen den Häusern sind begrünte Flächen angelegt. Sie ermöglichen den drei zurückliegenden Mehrfamilienhäusern den Durchblick zur Hauptstraße. Der Aufbau der hinteren drei Gebäude, deren Stockwerke nach hinten und oben kürzer werden, ermöglicht, dass in jede Wohnung Sonnenlicht kommen kann. Die oberen Eigentumswohnungen der Häuser gehen über zwei Stockwerke und haben eine sehr großzügige Terrasse mit herrlichem Ausblick in die benachbarte Schweiz.

Die Mietwohnungen der drei Mehrfamilienhäuser im vorderen Teil der Bebauung „Äußere Klausen“ an der Hauptstraße sind durch einen Laubengang auf der Nordseite erschlossen. In der Mitte liegt das Treppenhaus und eine, statt drei, Liftanlagen, so dass alle Wohnungen einen barrierefreien Zugang haben, erläutert Architekt Peter Schanz. Das wirke sich kostenmindernd aus.

Flächensparendes Bauen kann nur durch eine verdichtete Bauweise und mit mehrgeschossigen Gebäuden erreicht werden. Dass das auch auf dem Land geht, zeigt das Großprojekt der Schanz Projektentwicklung des Architekturbüros Schanz. Durchaus ungewohnt und manchem zu massiv ist der Anblick der vorderen drei zusammenhängenden Mehrfamilienhäuser am westlichen Ortseingang von Hohentengen, schlicht und geradlinig die Gestaltung. Alle sechs Gebäude weisen drei Geschosse plus Flachdachgeschoss aus.

Hohentengen (gt) 43 Miet- und Eigentumswohnungen auf 3600 Quadratmetern Wohnfläche in sechs Mehrfamilienhäusern weist die Neubebauung „Äußere Klausen“ auf. Durch die Erstellung in Baugemeinschaften, Niedrigenergiebauweise und verdichtetes Bauen wurden sie kostengünstig und nach den Vorstellungen der Bauherren erstellt.

Hohentengen (gt) Wie lässt sich attraktiver Wohnraum kostengünstig auf wenig Fläche realisieren? Ein positives Beispiel liefert der Bau von 43 Ein- bis Fünfzimmer-Wohnungen am westlichen Ortseingang von Hohentengen.Im Gewann „Äußere Klausen“ entstanden in zwei Reihen sechs Mehrfamilienhäuser mit überwiegend preisgebundenen Mietwohnungen. Finanziert wurde das Zehn-Millionen-Projekt über Baugemeinschaften, geplant und durchgeführt hat es das Architekturbüro Schanz in Hohentengen.

Laut Bundesumweltamt wurden in den Jahren 2016 bis 2019 täglich 52 Hektar Siedlungs- und Verkehrsflächen in Deutschland verbaut. „Das“, so rechnet Architekt Peter Schanz vor, „sind 73 Fußballfelder pro Tag oder alle 20 Minuten ein Fußballfeld an Landverbrauch.“

Seit über 20 Jahren setzt sich der Architekt aus Hohentengen mit seinem Team für ressourcen- und flächenschonendes Bauen ein Als die Gemeinde 2016 innerorts von privat ein 6560 Quadratmeter großes Grundstück erwerben konnte und zur verdichteten Bebauung mit Schwerpunkt Wohnungsbau ausschrieb, überzeugte der Vorentwurf der Schanz Projektentwicklung. „Ich wollte zeigen, dass verdichtetes Bauen durchaus attraktiv sein kann. Zudem lässt sich durch Baugemeinschaften sehr kostengünstig bauen und die künftigen Nutzer können sich mit ihren Vorstellungen in die Planung einbringen“, so Schanz.

43 Wohnungen zwischen 34 bis 150 Quadratmetern in sechs Mietshäusern sind es schlussendlich auf einer Baugrundstücksfläche von 4345 Quadratmetern geworden. Das entspricht einer Siedlungsdichte von 249 Einwohnern auf einen Hektar. Sie liegt damit fünfmal so hoch wie die üblichen 50 Einwohner pro Hektar in bisherigen Neubaugebieten. Alle Wohnungen sind in Baugemeinschaften entstanden, das heißt, die zukünftigen Nutzer, sei es als Vermieter oder Bewohner, haben das Grundstück selber erworben und sind Bauherren. Dadurch lassen sich erhebliche Kosten einsparen. Das Architekturbüro übernimmt im Auftrag der Bauherren Planung und Bauleitung und tritt nicht als Bauträger auf.

Der vordere Teil mit 21 Mietwohnungen gehört einer Bauherrin in einer GmbH, der hintere Teil mit 18 Mietwohnungen und vier Eigentumswohnungen drei Baugemeinschaften. 33 Wohnungen werden zu einem Mietpreis von 8,50 Euro pro Quadratmeter vermietet, für 15 davon ist eine Mietpreisbindung notariell festgeschrieben. „Somit wurde auch das Ziel, kostengünstigen Mietwohnraum zu schaffen, realisiert“, freut sich Peter Schanz.

Auch ohne große Werbung waren alle Wohnungen sehr schnell vergeben.