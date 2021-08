von Sabine Gems-Thoma

In den Sommerferien Daheim und noch auf der Suche nach einem Ausflugsziel? Wie wäre es mit einer der beiden oder gleich zwei „Kunst-Wanderungen“ in und um Hohentengen und das benachbarte Schweizer Städtchen Kaiserstuhl. Der grenzüberschreitende Skulpturenweg führt entlang der idyllischen Rheinlandschaft, die noch bis zum 5. September laufende ersten Hochrhein Triennale in die beiden Ortschaften.

Von der Antoniuskapelle, hier mit Blick auf das malerische Städtchen Kaiserstuhl, geht es hinunter zum Rheinufer. Hier ist eine gute Einstiegsmöglichkeit für die beiden Kunst-Wanderungen. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Im Jahr 2000 wurde der Skulpturenweg eröffnet und zeigt unter dem Titel „Übers Wasser – übers Land“ beidseits des Rheins elf Skulpturen bekannter Künstler aus der Region. Beteiligt haben sich unter anderem Sepp Briechle, Mechthild Ehmann, Bernd Salfner, Behrouz Varghaiyan, Gillian White, um nur einige zu nennen.

In diesem Jahr wird das 20-jährige Bestehen mit der Veranstaltung der ersten Hochrhein Triennale gefeiert. Noch bis zum 5. September sind in den Ortschaften Kaiserstuhl und Hohentengen Installationen und Videoarbeiten zu sehen und zu hören.

Noch bis zum 30. August kann im Rahmen der Hochrhein Triennale in Kaiserstuhl, vom 30. August bis 5. September bei der Pension Hartenstein in Hohentengen, im „Asylum“ des Künstlers Pfelder kostenlos übernachtet werden. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Wer seinen Schwerpunkt auf das Wandern legen möchte, dem sei der 9,5 Kilometer lange Skulpturenweg empfohlen. Eine gute Einstiegsmöglichkeit in den Rundweg ist beim Grenzübergang Rheinbrücke/Schloss Rötteln. Rechtsrheinisch geht es auf deutscher Seite am Rheinufer entlang, vorbei am Schwimmbad nach Herdern und zum sehenswerten denkmalgeschützten Wasserkraftwerk.

Über das Kraftwerk führt der Weg in die Schweiz. Rechter Hand geht es zur nächsten Skulptur. Da das Schweizer Rheinufer wegen Hangrutschgefahr streckenweise gesperrt ist, sollte man den Wanderschildern „Umleitung bei Hochwasser“ folgen. Sie führen hoch zur Bahnlinie (Möglichkeit mit dem Zug nach Kaiserstuhl zu fahren), durch den Wald, der Kiesgrube entlang, wieder zum Rheinufer und nach Kaiserstuhl. Die reine Wanderzeit beträgt gut zwei Stunden.

Beim Grenzübergang Hohentengen-Kaiserstuhl, hier der Blick vom deutschen Rheinufer auf das malerische Nachbarstädtchen, ist ein guter Ausgangspunkt um den Skulpturenweg zu erwandern oder die Stationen der Hochrhein Triennale zu Fuß oder mit dem Fahrrad aufzusuchen. Wer viel Zeit hat, kann auch beides tun. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Das mittelalterlich anmutende Städtchen Kaiserstuhl mit seinen vielen Brunnen ist an sich schon eine Besichtigung Wert. Derzeit bieten im Rahmen der Hochrhein Triennale verschiedene Stationen hier und in der Ortschaft Hohentengen einen Freiluft-Kunstraum, mit Videoinstallationen, Kapellengeläut, einem Hörstück, das aufs Smartphone geladen werden kann und Stimmen zur Grenzsituation eingefangen hat. Ein Plan ist an den Stationen, zum Beispiel auf der deutschen Seite der Rheinbrücke oder an der Antoniuskapelle zu finden, pinkfarbene Pfeile weisen den Weg. Ausführliche Beschreibungskarten gibt es unter anderem im Spittel gegenüber dem Portal der Kirche in Kaiserstuhl oder bei der Tourist Info im Rathaus Hohentengen und im Internet (www.hochrheintriennale.eu).

Beim ehemaligen Spittel gegenüber dem Eingangsportal der Kaiserstühler Kirche St. Katharina stehen pinkfarbene Fahrräder zur kostenlosen Verfügung, um die Stationen der Hochrhein Triennale in den Ortschaften Kaiserstuhl und Hohentengen abzufahren. Weitere Räder stehen am Parkplatz bei der Antoniuskapelle bereit. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Beim Spittel und an der Antoniuskapelle stehen pinkfarbene Fahrräder zur Verfügung, um die Stationen abzufahren. Um alles zu sehen, sollte man zwei bis drei Stunden Zeit einplanen.

Ein besonderes Erlebnis ist sicher eine Übernachtung im von Künstler Pfelder gebauten Holzhäuschen, das während der Triennale abwechselnd in Kaiserstuhl und Hohentengen steht und eine kostenlose Übernachtungsmöglichkeit für zwei Personen bietet (Infos auf der Homepage der Triennale). Oder, für bis zu vier Personen, einmal im Holzfass beim Campingplatz Hohentengen zu schlafen (Reservierung über Campingplatz Hohentengen, Telefon 07742/18 41 oder campinghohentengen@gmx.de).

