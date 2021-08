von Sabine Gems-thoma

„Zukunft Wohnen“ unter diesem Thema lud Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner (CDU) Ministerin Nicole Razavi (CDU), zuständig für das neu geschaffene Ministerium Landesentwicklung und Wohnen, nach Hohentengen ein. Sie machte deutlich, dass das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.

„Wir als Gemeinde haben uns auf den Weg zu einer sorgenden Gemeinde gemacht. Dazu gehört auch bezahlbarer Wohnraum“, begrüßte Bürgermeister Martin Benz. Besichtigt wurde die Wohnanlage „Wohnen mit Service“ und der neue Wohnkomplex „Soziales Projekt Pfarrwiese“ mit zwei ambulant betreuten Pflegewohngemeinschaften.

Auf 2,5 Hektar Innenfläche der Gemeinde wurde in den vergangenen Jahren nachverdichtet. Was sich positiv auf den weiteren Flächenverbrauch auswirke, bringe anderseits auch Probleme, wenn Menschen enger nebeneinander wohnen, so Benz. „Das Defizit an bezahlbarem Wohnraum löst sich nicht mit Reglementierungen, sondern in dem man mehr Wohnraum schafft“, meinte Felix Schreiner.

„Das Schaffen von sozialem, bezahlbarem, qualitativem Wohnraum ist Thema Nummer eins in den Kommunen. Nur wenn es ein größeres Angebot gibt wird sich die Situation ändern“, stimmte Nicole Razavi dem zu. Diesen Wohnraum zu schaffen sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und: „Die Stellschrauben für Verbesserungen sind vielfältig.“ Um dabei den Flächenfraß einzudämmen nannte sie unter anderem Wohnraum in leerstehende Häuser zu bringen, bebaute und unbebaute Innenflächen einzubeziehen, weg von eingeschossigen Geschäftsbauten zu kommen, aus im Alter zu groß gewordenen Einfamilienhäusern zwei oder mehr Wohnungen zu machen.

Letzteres auf freiwilliger Basis und durch Beratung gestützt. Förderprogramme müssten auf ihre Wirksamkeit überprüft, Baugenehmigungsverfahren schneller, beim Denkmalschutz mancher Sand aus dem Getriebe genommen werden. „Es braucht viele kleine Anreize um das Bewusstsein zu wecken, neue Schritte zu gehen“, machte die Ministerin deutlich.

Die Wohnungspolitik differenziert anzugehen, gab Wolfgang Spitznagel mit auf den Weg. Martin Benz fügte an, bei der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes auf Individualität und Ermessungsspielraum zu achten. „Ich lege großen Wert darauf, den Regionalverbänden Spielraum zu lassen“, sagte die Ministerin.