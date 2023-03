Es gibt ein Duell um den Einzug ins Hohentengener Rathaus. Am 26. März entscheiden die Bürger, wer die Nachfolge von Bürgermeister Martin Benz antritt.

Nachdem lange kein Kandidat in Sicht war, hat Jürgen Wiener am 2. Februar, seine Bewerbung im Rathaus Hohentengen abgegeben. Der 38-Jährige ist stellvertretender Hauptamtsleiter in Waldshut-Tiengen und wohnt in Lauchringen.

Jürgen Wiener, 38, stellvertretender Ordnungsamtsleiter in Waldshut-Tiengen, aus Lauchringen. | Bild: Schlichter, Juliane

Wenige Tage vor dem Bewerbungsschluss, am 23. Februar, hat Peter Schanz seine Bewerbung abgegeben. Der 60-jährige Architekt sitzt seit 2004 für die Grünen im Gemeinderat Hohentengen.

Peter Schanz, 60 Jahre, Architekt aus Hohentengen. | Bild: Baier, Markus

Nach 32 Jahren steht an der Spitze der Gemeinde also ein Wechsel an. Welche Akzente wollen die Kandidaten setzen, was beibehalten oder neu machen? Es gibt viele Fragen bis zur Wahl am 26. März.

Und welche Themen liegen Ihnen am Herzen?

Worum sollte sich der neue Bürgermeister in seiner Amtszeit kümmern? Sie wollen wissen, welche Pläne die Kandidaten für Hohentengen haben? Oder wie Sie sich bei den Dauerbrennern und Zukunftsthemen positionieren?

Der SÜDKURIER sammelt Ihre Fragen und wird sie den beiden Kandidaten stellen. Ihre Fragen können Sie mit dem Hinweis, wer diese beantworten soll, per E-Mail an waldshut.aktion@suedkurier.de schicken. Bitte dabei auch ihren Namen und Wohnort nennen. Wir freuen uns über zahlreiche Zusendungen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Rund um die Bürgermeisterwahl in Hohentengen informieren wir Sie hier fortlaufend: