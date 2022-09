Hohentengen – Die bunten Fahnen im Dorf kündigen es an: An diesem Wochenende, Samstag 10.¦September, ab 16¦Uhr, und Sonntag, 11.¦September, öffnen sich die Weintore auf dem Rathausplatz zum 33.¦Hohentengener Weinfest. Endlich wieder eine Gelegenheit, sich zu treffen und gemeinsam unter freiem Himmel zu feiern, mit jeder Menge Musik, Wein und kulinarischen Spezialitäten.

Zwei Jahre mussten die Veranstalter vom Musikverein Hohentengen und dem Freundeskreis des FC Hochrhein coronabedingt das größte Fest in der Gemeinde absagen. Dieses Frühjahr wurde entschieden: Das traditionelle Weinfest kann stattfinden. Die Vorbereitungen, unterstützt von der Gemeinde und dem Einzelhandel, gingen harmonisch und zügig vonstatten, wenn es auch logistisch einige Herausforderungen zu bewältigen gab. Jetzt hofft das Organisationskomitee auf zwei schöne Spätsommertage, damit viele Gäste kommen, um mitzufeiern.

Schon eine Woche vorher ist Hämmern und Klopfen auf dem Rathausplatz zu hören, werden die Straußenwirtschaften, Weinbrunnen, Bierstand, Bar und Bühnenbereich aufgebaut und das Festgelände aufwendig dekoriert, um eine ansprechende Atmosphäre zu schaffen.

Seit Jahren ist das Weinfest für viele, und nicht nur aus der Gemeinde, ein beliebter Treffpunkt, um Freunde und Bekannte wiederzusehen, zu plaudern, zu genießen. Das regionale kulinarische Angebot ist breit gefächert: Weine vom Engelhof, Craftbier aus Günzgen, Winzerbraten, Pulled Beef, Zander, Salatteller, Flammkuchen, Raclette und vieles mehr bis zu den feinen Landfrauentorten.

Fünf Musikvereine sind in diesem Jahr dabei. Die Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaiserstuhl umrahmt die Eröffnung durch Schirmherr Bürgermeister Martin Benz am Samstag um 16¦Uhr. Das Nachmittagskonzert gestaltet ab 17¦Uhr der Musikverein Egringen. Erstmals dabei ist die elfköpfige Cover-Band Moorland Road aus Wernau bei Esslingen, die ab 21 Uhr mit Klassikern und Highlights der Rockgeschichte und topaktuellen Songs für Partystimmung sorgen wird, in klassischer Rockbesetzung, mit Bläsern und viel Gesang. Außerdem ist Barbetrieb mit Musikmix von DJ Strümpf.

Der Festgottesdienst am Sonntagmorgen ist um 10¦Uhr in der Kirche St. Maria. Ab 11.30¦Uhr spielt der Musikverein Mittelbuch zum Frühschoppen auf, das Nachmittagskonzert gestalten die Musikvereine Kadelburg und Schwerzen.

Für die kleinen Festgäste bietet am Sonntag der Kindergarten Hohentengen ein buntes Programm mit Tombola, Schminken, Tattoos, Spielen und Waffelverkauf.

Führungen

Traditionell findet das Hohentengener Weinfest immer am zweiten Wochenende im September in der Ortsmitte von Hohentengen statt. Seit dem ersten Weinfest im Jahr 1987 ist es jetzt das erste Mal, dass zu diesem Zeitpunkt auf dem Weingut Engelhof der Familie Netzhammer die Lese in vollem Gange ist. An beiden Weinfesttagen können die Festgäste Einblick in das Weingut nehmen.

Seit dem 5.¦September läuft die Hauptlese auf dem Weingut Engelhof. Die vielen Sonnentage haben den Trauben genügend Zuckerreife und damit Öchslegrade mitgegeben. Kellermeister Alexander Schira hofft auf einige kühle Nächte, damit die voll ausgereiften Trauben noch mehr Aromen ausprägen können und die Rotweine mehr Gerbstoffe erhalten. „Dieses Jahr wird es einen schnellen Herbst geben, alles wird gleichzeitig reif“, prognostiziert er. Bereits am 4.¦August, so früh wie nie, begannen sich die roten Trauben zu verfärben.

Der Fruchtansatz in diesem Jahr war sehr gut. Wie viel Traubensaft aus den Früchten gewonnen werden kann, zeigt sich erst beim Pressen und ist aufgrund der Trockenheit des Sommers schwer vorauszusagen. Dafür sind die Beeren in diesem Jahr super gesund. „Das ist der Vorteil, wenn es wenig geregnet hat“, sagt Schira.

An beiden Weinfesttagen bietet der Engelhof Führungen durch Rebberg und Keller und Degustationen im Weinforum an, am Samstag, von 14¦bis 18¦Uhr und am Sonntag, von

13¦bis 17¦Uhr.

Programm

Das 33. Hohentengener Weinfest wird am Samstag, 10., und Sonntag, 11. September, vom Freundeskreis FC Hochrhein und dem Musikverein Hohentengen auf und um den Rathausplatz von Hohentengen veranstaltet.

Am Samstag ist um 16 Uhr Eröffnung, ab 17 Uhr spielt der Musikverein Egringen, ab 21 Uhr tritt die Band „Moorland Road“ auf und es ist Barbetrieb.

ist um 16 Uhr Eröffnung, ab 17 Uhr spielt der Musikverein Egringen, ab 21 Uhr tritt die Band „Moorland Road“ auf und es ist Barbetrieb. Am Sonntag findet um 10 Uhr der Festgottesdienst in der Kirche statt, ab 11.30 Uhr unterhält der Musikverein Mittelbuch, ab 13.30 Uhr der Musikverein Kadelburg, ab 15.30 Uhr der Musikverein Schwerzen.

Der Kindergarten Hohentengen bietet ein buntes Programm.

Das Weingut Engelhof lädt am Samstag, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, von 13 bis 17 Uhr zu Führungen durch den Rebberg und Verkostungen im Weinforum ein.