Hohentengen (pm/bit) Bei wunderbarem Herbstwetter konnte die zweite Geschichtswanderung zu den drei Burgen und dem Städtchen Kaiserstuhl ausgeführt werden, bei der die Teilnehmer einiges zur Heimatgeschichte erfuhren, verbunden mit einer tollen Wanderung am Rhein und einer Weidlingsfahrt. Dies teilt die Gemeinde Hohentengen mit. Organisiert wurde die grenzüberschreitende Veranstaltung vom Bürgernetzwerk (Gerlinde Ebi), Verkehrsverein/Tourist-Info (Birgit Zimmermann) und Verein Pro Kaiserstuhl (Claudia Meierhofer).

Die knapp 45 Teilnehmer versammelten sich zum Start der Wanderung am Amtshaus in Kaiserstuhl und wurden von Stadtführerin Claudia Meierhofer mit ihren Geschichten durch die Geschichte des Städtchens Kaisersuhl geführt. Anschließend startete Wanderführer Franz Brädler die Wanderung auf der Schweizer Seite zum ehemaligen Standort der Burg Schwarzwasserstelz und berichtete von der Ersterwähnung, dem Besitz, dem Rückbau und was davon übrig blieb. Weiter führte die Wanderung bis nach Rümikon, wo bereits ein Weidling für die Überfahrt auf die Wanderschaar wartete.

Nach einer kurzen Rundfahrt auf dem Rhein überquerte man diesen, um bei der nächsten Burg, heute bekannt als die Ruine Weisswasserstelz oberhalb der Guggenmühle, eine Pause einzulegen. Während sich die Teilnehmer stärkten, berichtete Franz Brädler auch hier über Wissenswertes zum Standort dieser Burg. Die Wanderung wurde fortgeführt zum heute noch gut erhaltenen Schloss Rötteln, wo der Besitzer und Schlossherr Manfred Hirner einen Einblick in den Turm des Schlosses ermöglichte. Die vielen unterschiedlichen Stockwerke und Gänge, der großer Saal, der eindrucksvolle Dachstuhl und der Balkon wurde ausgiebig inspiziert und die Aussicht genossen. Beim Abschlusshock gab es für Teilnehmer Getränke und Würste. Gefördert wurde das Projekt vom Begegnungsfond der Hochrheinkommission. Mitarbeiterin Lara Kirchner machte sich selbst ein Bild von dem grenzüberschreitenden Projekt. Sie war begeistert und würde eine Wiederholung begrüßen.