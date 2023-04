Die Vorsitzende des VdK Hohentengen, Silvia Fromm, bedauerte, dass nur wenige Mitglieder zur Hauptversammlung in das Fußballerheim in Hohentengen gekommen waren. Der VdK Hohentengen zurzeit 104 Mitglieder, an der Versammlung nahmen 28 Personen teil. Die Tatsache, dass kaum ein jüngeres Mitglied der Versammlung beiwohnte, wurde von den Anwesenden bemängelt.

Neuwahlen standen in der Versammlung nicht an, allerdings fand die Vorsitzende Silvia Fromm deutliche Wort: „Zurzeit bin ich mangels Vorstandsmitglieder die erste Vorsitzende, die zweite Vorsitzende und die Schriftführerin. Das kann auf die Dauer nicht weitergehen, da müssen wir dringend etwas ändern.“ Zudem gab sie bekannt, dass sie voraussichtlich Ende des Jahres den Posten als Vorsitzende aus gesundheitlichen Gründen abgeben müsse. „Wenn sich niemand findet, der ein Ehrenamt in unserem Ortsverband übernehmen möchte, sehe ich schwarz“, machte Fromm deutlich, fügt aber hinzu: „Aber das muss nicht sein, ich appelliere an alle Mitglieder des Ortsvereins Hohentengen, helft uns!“

Lucia van Kreuningen, Vorsitzende des VdK-Kreisverbands, übernahm die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Ursula Büchler, Andreas Scheuble, Silvia Scheuble und Karl Steidel eine Urkunde und die silberne Ehrennadel. Für 40 Jahre wurde Marlis Ginter mit Urkunde und der goldene Ehrennadel ausgezeichnet. Nicht anwesend waren Rulian Adrian Ruse, Peter Seyßler und Barbara Steidel, ihre Ehrungen wurden stellvertretend entgegengenommen oder werden nachgeholt.