von Sabine Gems-Thoma

Mit ihrem Dorf-Flohmarkt unter dem Motto „Bergöschingen trödelt“ haben die Landfrauen Bergöschingen ins Schwarze getroffen. So viele Menschen hat das Dorf sicher nur selten gesehen. Bei sonnigem Herbstwetter flanierten die zahlreichen Besucher an 34 Ständen vorbei und stöberten nach Herzenslust nach einem Schnäppchen.

Cider und Apfelmost aus dem Herderner Bungert gab es bei den Jungs von der „Mosti Herdern“ zum Probieren. Von links Christoph Glockner, Mike Amann, Frank Hilpert und Jan Amann. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Hohentengen a.H. Ein Ort zum Wohlfühlen: Einblick in die Pflegewohngemeinschaften des Sozialen Projektes Pfarrwiese Das könnte Sie auch interessieren

Aus der ersten Idee, einen Hofflohmarkt zu veranstalten, wurde rasch mehr. Ein Dorf-Flohmarkt sollte es sein, erzählt Vorsitzende Manuela Würth. „Also haben wir bei unserem Bürgermeister vorgesprochen, er hat es für gut befunden und uns mit Informationen, was alles zu beachten ist, unterstützt. Dann haben wir losgelegt.“

Von Stand zu Stand flanieren, feilschen, kaufen oder auch nur ein Schwätzchen halten. Den zahlreichen Käufern und Verkäufern machte das Flohmarkttreiben in der Bergöschinger Küssaburgstraße sichtlich Spaß. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Der Vorstand mit Manuela Würth, Birgit Pfeiffer, Annett Diemke, Carola Schilling und Agnes Schabet nahm die Sache in die Hand und in nur vier Wochen stand das Konzept. Es wurde eifrig Werbung gemacht und so war es kein Problem genügend Aussteller, auch aus der weiteren Umgebung, zu finden.

Ob Kleider, Ketten, Minifonduegerät oder Schatzschatulle – an den 34 Ständen war (fast) alles zu finden. Und eins ist sicher: Flohmarkt macht einfach Spaß, finden Senta Martin und Sandra Burger (von links). | Bild: Sabine Gems-Thoma

„Wir haben nicht gewusst, was uns erwartet. Nur eins war klar: Das Wetter wird schön“, lacht Manuela Würth und freut sich über den großen Andrang.

Hohentengen Schöne Ausblicke und Wissenswertes gibt es auf dem Rebenrundweg in Hohentengen Das könnte Sie auch interessieren

Neben Kruscht und Krimskrams gab es Kleidung, Spielsachen, Handgemachtes und vieles mehr. Zur Stärkung servierten die Landfrauen Kaffee und Kuchen.

Spielsachen geht immer – und vielleicht braucht auch jemand eine Krawatte. Beim Warten auf Kundschaft genossen Elke und Alex Rutschmann mit ihrer Enkelin die Sonne. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Mit dem Erlös wird das Bürgernetzwerk unterstützt, dessen Vertreter mit einem Infostand vor Ort waren. Von der „Mosti Herdern“ gab es „Cider“ und Apfelsaft zum Probieren und die Feuerwehr steuerte Grillwürste bei.

Manuela Würth vom Vorstands- und Organisationsteam der Landfrauen Bergöschingen freut sich, dass der erste Bergöschinger Dorfflohmarkt so gut ankam. Diese beiden jungen Flohmarktbesucherinnen stöberten gerne. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Für alle war es eine rundum gelungene Sache und vor allem auch eine willkommene Gelegenheit, wieder einmal Bekannte zu treffen und ein Schwätzchen zu halten.