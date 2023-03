Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Hohentengen berichtete der Vorstand laut seiner Pressemitteilung über ein ungewöhnliches aber erfolgreiches Jahr 2022. Obwohl dieses noch geprägt von Corona-Maßnahmen war. So konnte durch die Spielgemeinschaft mit Kaiserstuhl schon seit Januar in der Schweiz geprobt werden, wenn auch in kleinerer Besetzung. Der erste Auftritt war die musikalische Umrahmung zur Eröffnung der neu renovierten Mehrzweckhalle, bei welcher der Verein gemeinsam mit dem Musikverein Lienheim aufspielte. Die gemeinsamen Proben, so Vorsitzender Philipp Kech, machten allen Mitgliedern viel Spaß. So sei auch der Auftritt beim Bezirksmusikfest in Dettighofen gemeinsam gelungen. „Für die Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaiserstuhl folgten zahlreiche Auftritte auf beiden Seiten des Rheins“, so Kech.

Im September fand nach zweijähriger Pause das Weinfest statt, das der Verein gemeinsam mit dem FC Hochrhein traditionell am zweiten September-Wochenende ausrichtet. Als Abschluss des Vereinsjahres musizierte der Musikverein, zusammen mit der Band Musica sin Fronteras und solistischen Einlagen von Manuel Wagner am Flügelhorn und Omar Valcarcel Cediel an der Gitarre, am dritten Adventssonntag in der Kirche St. Maria in Hohentengen. Unter dem Motto „Morgenglanz – Sinne schärfen, Ruhe finden, in sich gehen, Advent erleben“ stimmten die Akteure die Zuhörer im Wechsel mit besinnlichen Texten des Gemeindeteams Hohentengen auf die Weihnachtszeit ein. Diese neue Form fand bei den zahlreichen Besuchern große Resonanz.

Dirigent Manuel Wagner schätzt vor allem den guten Probenbesuch und bedankte sich dafür bei allen Mitgliedern. Besonders gelte dies für Harald Boller (100 Prozent), Andrea Menzi (95 Prozent) und Emil Demuth (91 Prozent). Weiter bedankte er sich bei der Vorstandschaft für die Bemühungen in der Kinder- und Jugendarbeit. So konnten mit einem neuen Ausbildungskonzept, einer Instrumentenvorstellung und einem Instrumenten-Bastelnachmittag einige Kinder neu gewonnen werden. Derzeit sind etwa 30 Kinder und Jugendliche beim Musikverein Hohentengen in der Ausbildung. Besonders die Rhythmuszwerge, eine Art musikalische und rhythmische Früherziehung für Kinder im Alter zwischen fünf bis acht Jahren, findet großen Anklang.

Weiter berichtete der Dirigent, dass es trotz der zwei schwierigen Jahre keine Austritte gab und sogar vier neue Musiker gewonnen werden konnten. Marina Gehring, Sibylle und Melanie Sträsler und Tobias Simmler wurden neu in die Reihen der aktiven Musiker aufgenommen. In der Kinder- und Jugendarbeit ist sowohl im vergangenen Jahr als auch derzeit einiges los. Vorsitzender Christoph Bader berichtete über Aktionen, wie gemeinsames Grillen, Weihnachtsfeier oder die erfolgreiche Teilnahme der Rhythmuszwerge am Hemdglunker-Umzug der Narrenzunft Bohnenviertel. Die Kinder und Jugendlichen werden laut Bader von Anfang an in das Vereinsleben integriert.