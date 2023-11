Die Interessengemeinschaft der rund 50 Vereine und Gruppen in der Gemeinde Hohentengen hat sich zur Koordinierung der Termine für das Jahr 2024 getroffen. Neben den vielen wiederkehrenden Veranstaltungsterminen wird sich die Gemeinde an der grenzüberschreitenden Kulturnacht am 4. Mai beteiligen. Schon bald soll es an die Planung einer Feier zum 50-jährigen Bestehen der Gesamtgemeinde Hohentengen am Hochrhein im Jahr 2025 gehen.

Birgit Zimmermann, Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Vereine, dankte allen für die vielen Aktivitäten, die 2023 stattfanden, insbesondere dem DRK und den Feuerwehabteilungen, die stets bereit sind, die Veranstaltungen mit ihren Bereitschaftsdiensten zu unterstützen. Erfreulicherweise findet dieses Jahr am 1. Dezember wieder der Hohentengener Weihnachtsmarkt statt, die Organisation hat erstmals die Narrenzunft Hohentengen übernommen. Informationen für die angemeldeten Teilnehmer sind ergangen, informierte Peter Schäuble, Vorsitzender der Narrenzunft. Wer sich noch beteiligen möchte, kann sich bei der Narrenzunft melden. Auf Anregung wurde neu ein fester Termin für die jährliche Dorfputzete festgelegt. Sie wird zusammen mit der Rheinputzete am Samstag, 9. März, stattfinden. Nicht mehr stattfinden wird das Sommerfest der Feuerwehrabteilung Bergöschingen.

Bürgermeister Jürgen Wiener dankte allen herzlich für ihr Kommen zur Terminkoordination und für das Engagement der Mitglieder und Ehrenamtlichen. Er sei stolz auf die große Vereinslandschaft in der Gemeinde. Ausführlich informierte er über das Projekt „Digitaler Dorfplatz“, eine digitale Plattform zum Austausch über alles, was das Gemeindeleben ausmacht. Eine Projektgruppe mit Mitgliedern aus der Gemeindeverwaltung hat bereits erste Schritte im Hinblick auf die Bürger-App unternommen. Jetzt können sich weitere Gruppierungen einbringen. Anfang Dezember trifft sich die Projektgruppe das nächste Mal, Anfang 2024 soll die Plattform starten. Jürgen Wiener gab bekannt, dass am Sonntag, 7. Januar 2024, die Eröffnung des neuen Bürgerhauses in Stetten sein wird.