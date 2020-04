von Sabine Gems-Thoma

Es ist ruhig geworden in der Kindertagesstätte „Wunderfitz“ in Hohentengen. Seit mehr als fünf Wochen gibt es keinen Normalbetrieb mehr. Um sich in Erinnerung zu bringen und den Kindern ein wenig Kurzweil zu verschaffen, haben die Erzieherinnen Tüten gebastelt und mit Spiel- und Bastelideen oder einfachen Rezepten gefüllt, die an die 107 Kinder verteilt werden. Alles ist anders: kein quirliges Hin- und Her, kein Stimmengewirr, es herrscht Ruhe beim Betreten der Kindertagesstätte. Leiterin Margot Schneider öffnet die Tür, man begegnet sich mit viel Abstand.

Die Schließung

Seit Dienstag, 17. März, ist die Tagesstätte geschlossen. Eine Notbetreuung ist eingerichtet, die vereinzelt genutzt wird. Auch für die nächsten zwei Wochen wird die Tagesstätte geschlossen bleiben. „Eine merkwürdige Situation“, findet Margot Schneider.

Die Arbeiten

Aktuell kam die Information von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), dass ab kommenden Montag, 27. April, die Regelung für die Inanspruchnahme einer Kinder-Notbetreuung auf Eltern, die einer präsenzpflichtigen Arbeit nachgehen, erweitert wird und nicht mehr nur für Eltern in systemrelevanten Berufen gilt. Derzeit sind die 20 Erzieherinnen in zwei Gruppen im Wechsel vor Ort, räumen auf, machen sauber, bereiten neue Angebote vor – und haben sich etwas einfallen lassen, um sich in Erinnerung zu bringen. Schon vor Ostern gab es über die Kindergarten-App „Stay informed“ Bastelanregungen und es wurden Postkarten mit Grüßen vom Kindergartenteam ausgetragen. „Damit die Kinder etwas zu tun haben und merken, dass wir an sie denken“, sagt Margot Schneider.

Die Tüten

Jetzt haben sie mehr als 100 Tüten gebastelt und bedruckt. Darin enthalten sind einfache Rezepte, um Süßes oder Herzhaftes herzustellen, für die größeren Kinder Arbeitsblätter, Ausmalbilder und Geschichten, für die Krippenkinder Fingerspiele, etwas zum Anmalen und viele kleine Geschichten.

Die Kita Die Kindertagesstätte „Wunderfitz“ in Hohentengen ist einer der drei Gemeindekindergärten. Leiterin ist Margot Schneider. 74 Kindergartenkinder und 33 Krippenkinder besuchen die Tagesstätte. 20 Erzieherinnen betreuen die 107 Kinder in sechs Gruppen.

Außerdem würden sich die Erzieherinnen freuen, wenn alle auf einem Spaziergang mit den Eltern einen schönen Stein suchen, ihn bemalen und vor den Kindergarten legen, sodass eine bunte Schlange entsteht. Ein Osternest ist auch dabei, der Osterhase war auch dieses Jahr im Kindergarten. Die Erzieherinnen stellen die Tüten als Überraschung vor die Tür. „Ich hoffe, dass die Schließung bald vorbei ist und wieder Trubel im Haus ist. Wir vermissen die Kinder schon sehr“, spricht Margot Schneider den Erzieherinnen aus dem Herzen.