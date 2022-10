von Sabine Gems-Thoma

„Endlich wieder einmal eine Hauptversammlung“, begrüßte Oberschützenmeister Bernd Merkt zur gut besuchten Hauptversammlung im Schützenhaus. Nur wenige Aktivitäten gab es in den letzten gut zwei Jahren, zeitweise blieb das Schützenhaus ganz geschlossen. Auch das beliebte Ostereierschießen für jedermann musste zweimal ausfallen, soll aber im kommenden Jahr wieder stattfinden.

„Ein Dank an alle, die das Vereinsleben auf Sparflamme aufrechterhalten und wieder aufgenommen haben. Ich hoffe, wir werden die Vereinsmeisterschaften wieder normal durchführen und im nächsten Jahr an den Kreismeisterschaften teilnehmen können“, so Merkt.

Kasse

Kassierer Bernhard Oberst musste zwar von einem Minus in der Kasse berichten, war allerdings angesichts der Situation und der ausgefallenen Veranstaltungen froh, dass sich viele mit Arbeitsleistungen eingebracht haben und so die Ausgaben im Rahmen hielten.

Ehrungen

Eine ganze Reihe Ehrungen standen im Mittelpunkt der Versammlung. Für 40 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen Schützenverband und Verein wurden Oskar Weißenberger, für 50 Jahre Werner Rutschmann und Andreas Kern mit Urkunde und Ehrennadel ausgezeichnet. Seit 40 Jahren sind Alexander Kienzler und Gerhard Maier im Schützenverein Mitglied, seit 20 Jahren im Verband. 20 Jahre im Verein und Verband sind Rebecca Ehmig, im Verband Michael Reinhart, Günther Seiz und Hildegard Ortlieb, 15 Jahre im Verein und Verband Bernhard Oberst, zehn Jahre Joachim Menden.

Ehrungen für 40 und 50 Jahre Treue zum Schützenverein Alpenblick-Bergöschingen und Deutschen Schützenverband (von links): Werner Rutschmann (50 Jahre), Oskar Weißenberger (40 Jahre) und Andreas Kern (50 Jahre); Gerhard Maier und Alexander Kienzler (beide 40 Jahre im Verein und 20 Jahre im Verband). | Bild: Sabine Gems-Thoma

Wahlen

Schon vor zwei Jahren wollte Bernd Merkt sein Amt abgeben. Da sich kein Nachfolger fand blieb er kommissarisch Vorsitzender. Bei den Neuwahlen unter der Leitung von Bürgermeisterstellvertreter Heiko Zimmermann wurde Jörg Reiter zum neuen Vorsitzenden gewählt, Stellvertreter bleibt Lothar Ortlieb, Kassierer Bernhard Oberst, neue Schriftführerin ist Andrea Rutschmann. Sportwart ist weiterhin Joachim Menden, Jugendwart Jens Litterer, Beisitzer sind Rainer Rutschmann, Werner Rutschmann, Joachim Kern und Gerhard Maier (neu), Kassenprüfer neu Rosi Speitel-Banholzer und Andreas Kern.

Bernd Merkt regte an die Satzung zu modernisieren. Darüber wird im Vorstand beraten werden.