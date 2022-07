von Sabine Gems-Thoma

Heiß war es und die Schattenplätze unter den Bäumen auf dem Rathausplatz gesucht. Erst gegen Abend kühlte es etwas ab und es fanden sich nach und nach immer mehr Besucher, von Alt bis Jung und viele Familien, ein. Stärken für einen langen Abend konnten sie sich an den sieben Foodtruck-Stationen, die ein breitgefächertes Angebot von Vegetarischem über Süßes bis zu Herzhaftem vom Grill und aus der Paella-Pfanne, Cookies und Kaffee bereithielten.

Schattenplätze willkommen: Unter den Bäumen auf dem Hohentengener Rathausplatz waren die vielen Festbänke gegen Abend schnell belegt. | Bild: Sabine Gems-Thoma

An Bierständen und Bar gab es gekühlte Getränke. Alles war bestens organisiert, so dass es kaum zu Wartezeiten kam. Musikalisch unterhielt am Nachmittag und frühen Abend Manu Pieplow mit ihrer markanten Stimme und Partyhits, Pop und Schlager – viel Beifall und Blumen gab es dafür.

„Coffee & Cookies“ gab es bei von Christine (mit Tochter Stella) und Pepe Napoletano. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Ganz besonders gefreut haben sich die Organisatoren auf die Band Tonic, die sie bereits vor zwei Jahren engagiert hatten und die mittlerweile einigen Bekanntheitsgrad mehr erreicht hat und unter anderem beim SWR-Sommerfestival auf dem Schlossplatz in Stuttgart zu hören war.

Sie haben alles richtig gemacht: Bei Hitze hilft auf jeden Fall das kühle Nass. Viele Familien waren mit ihren Kindern zum Mitfeiern und Genießen zum Village-Food-Market gekommen. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Nach kurzem Live-Interview mit Gelbjackenhansele Lars Härtel legten die vier Jungs aus Kirchheim gleich richtig los. Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Joris, Bob Marley, Dire Straits – Rap, Rock und mehr boten sie mitreißend und in bester Spiellaune, so dass vor der Bühne ausgelassen mitgetanzt wurde.

Höhepunkt der Foodtruck-Tage der Gelbjackenhansele war der mitreißende Band-Auftritt von „Tonic“, die in ausgezeichnete Stimmung und Tanzlaune brachte. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Sonntagmorgen sorgte der Musikverein Stetten-Bergöschingen für den richtigen Sound und wieder nahmen viele Gäste die Schattenplätze in Beschlag.

Mit flottem Unterhaltungsprogramm des Musikvereins Stetten-Bergöschingen startete der zweite Tag des Village-Food-Market auf dem Rathausplatz. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Mit Rock, Pop und Soulsongs des Akustik Duos Christina Josten klangen die Festtage aus.

Zum Festausklang am Sonntagnachmittag unterhielt das Akustik Duo Josten mit Mönke Degkwitz und Christina Josten gefühlvoll und ausdrucksstark mit Gitarre und Gesang. | Bild: Sabine Gems-Thoma

„Es war super, keine Zwischenfälle, tolle Musik, super Wetter, gut gelaunte Gäste – alles hat gestimmt“, resümierte Dirk Schäuble vom Organisationskomitee hoch erfreut.

Die Foodtruckbetreiber kamen bei 40 bis 50 Grad in ihren Wagen ordentlich ins Schwitzen, waren aber ebenfalls sehr zufrieden und wollen gerne wiederkommen. Und wann gibt es das nächste Foodtruck-Festival? „Frühestens in zwei Jahren“, verrät Dirk Schäuble.

