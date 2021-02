von Sabine Gems-Thoma

Seit Montag gibt es für Lehrer und Erzieher zweimal pro Woche die Möglichkeit, sich mittels Schnelltests auf das Corona-Virus testen zu lassen. Diese Dienstleistung hat ein Team der Hochrhein-Apotheke vor Ort übernommen. Schon seit Längerem bietet die Hochrhein-Apotheke Schnelltestungen für Privatpersonen an. Auch in der Hausarztpraxis Oleg Nowitzki werden Schnelltests vorgenommen.

Die Testungen

Als die Gemeinde auf Inhaberin Nicola Manthey zukam, ob die Apotheke die Testungen für Lehrkräfte, Mitarbeiter an der Schule und die Erzieherinnen der drei Gemeindekindergärten übernehmen könnte, war sie gerne bereit. So können sich Lehrer und Erzieher jetzt in den Räumen der Rheintalschule am Standort Hohentengen und in den drei Kindergärten auf kurzem Wege testen lassen. Nicola Manthey und Andrea Steppeler haben für die Testungen eine spezielle Schulung durch Thomas Asael aus Jestetten absolviert.

Impfungen

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats regte Gemeinderätin Rosi Drayer an, zu prüfen, ob es in der Gemeinde geeignete Räume für einen eventuellen Einsatz mobiler Impfteams für die Impfung der jetzt berechtigten älteren Mitbürger gäbe, wie es zum Beispiel in Rickenbach organisiert wurde.

Dort, so Bürgermeister Martin Benz, laufe derzeit ein Pilotprojekt. Sollte es ausgeweitet werden, habe man Interesse an einer Teilnahme bekundet. Allerdings benötige es ausreichend große Räume und genügend Impfberechtigte, sodass hier an eine Möglichkeit innerhalb der Raumschaft gedacht sei. Voraussetzung ist, dass genügend zusätzlicher Impfstoff zur Verfügung gestellt werde. Ein weiterer Vorschlag der Gemeinden, für die jeweilige Gemeinde feste Kontingente an Impfterminen im Kreisimpfzentrum zu bekommen, scheitere momentan aus organisatorischen Gründen und an der Impfstoffmenge, informierte Benz.