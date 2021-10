Das „Soziale Projekt Pfarrwiese“ in Hohentengen ist fertiggestellt. Hier wurde ein zukunftweisendes Projekt durch den Eigenbetrieb „Gemeindeentwicklung“ realisiert. Herzstück sind zwei Pflegewohngemeinschaften, die künftig Pflegebedürftigen einen Verbleib im Heimatort ermöglichen. Integriert in das Gebäude sind drei Arztpraxen und neun Wohnungen. Warum dieses Projekt der Gemeinde so wichtig ist, erklärt Bürgermeister Martin Benz

Herr Benz, mit 6,8 Millionen Euro ist das soziale Projekt Pfarrwiese das bislang größte Projekt der Gemeinde. Wie kam es dazu?

Wir haben uns schon lange auf dem Weg zur „sorgenden Gemeinde“ gemacht und verfolgen das Ziel, von der Geburt bis zum Ende der Lebenszeit Möglichkeiten der Betreuung anzubieten. Mit Tagespflegepersonen für die Kleinsten, der Betreuung in den Kitas, der verlässlichen Betreuung in der Schule und dem Wohnen mit Service für ältere Mitbürger haben wir schon viel geschafft. Es fehlte noch ein Konzept für Pflegebedürftige, die nicht mehr alleine leben können oder wollen, und in der Gemeinde verbleiben möchten. Und wir wollten mit dem Bau von Arztpraxen und einem Genossenschaftsmodell in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, in Vorleistung gehen, um die Ansiedlung für Ärzte attraktiver zu machen. Als Drittes wollten wir bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Wer war am Planungsprozess beteiligt?

Die Überlegungen, in welcher Form wir Pflegeplätze in der Gemeinde anbieten können, war ein längerer Prozess. Es gab Bürgerbeteiligungsabende, das Bürgernetzwerk wurde gegründet, eine Arbeitsgruppe begleitet das Vorhaben, der Gemeinderat trägt es mit. Und wir haben mit der Caritas Hochrhein einen kompetenten Partner in Sachen Pflege gefunden.

Was sind die Vorteile der Betreuung in ambulant betreuten Pflegewohngemeinschaften?

Die Menschen müssen bei Pflegebedürftigkeit ihren Wohnort nicht verlassen. Durch den Wohngemeinschaftscharakter wird die Individualität gewahrt und sind weitreichende Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten gegeben. Durch Angehörige und das Bürgernetzwerk bleibt der Kontakt zum Gemeindeleben erhalten.

Für wen ist ein Platz in der Pflegewohngemeinschaft gedacht?

Wer in seinen eigenen vier Wänden nicht mehr alleine zurechtkommen kann, findet hier einen Platz, in der Regel ab Pflegestufe zwei. Man kann sich in den Alltag der Wohngemeinschaft einbringen, soweit es möglich und gewollt ist. Ein Verbleib ist bis zum Lebensende möglich, wenn es medizinisch vertretbar ist. Eine 24-Stunden Betreuung ist durch die Betreuungskräfte gewährleistet. Ein frei wählbarer ambulanter Pflegedienst übernimmt die Pflege, je nach Bedarf.

Gibt es Bewerber für die drei Arztpraxen und die neun Mietwohnungen?

Ein Vertrag mit einer weiteren Zahnärztin ist unterschrieben. Mit einer Allgemeinmedizinerin sind wir im Gespräch. Die Mietwohnungen sind größtenteils vergeben. Für sieben gilt eine Kaltmiete von 8,75 Euro pro Quadratmeter. Insgesamt ist dieses Projekt ein herausforderndes, aber auch unglaublich lohnendes und zukunftsgerichtetes Vorhaben zum Wohle der Menschen in unserer Gemeinde.