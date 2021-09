von abine Gems-Thoma

50 Jahre im öffentlichen Dienst – das gibt es nicht oft. Verwaltungsfachangestellte Siglinde Scheuble wurde für dieses ganz besondere Jubiläum in einer kleinen Feierstunde im Rathaus geehrt.

Wer zum Bürgermeister möchte, kommt in der Regel an Siglinde Scheuble (65) nicht vorbei. Seit dem 1. Januar 2002 ist sie Chefsekretärin bei der Gemeindeverwaltung. „Ein halbes Jahrhundert im Dienstleistungsbereich tätig zu sein, verdient allerhöchsten Respekt und allerhöchste Anerkennung“, würdigte Martin Benz ihre Leistung und ließ ihren Werdegang Revue passieren. Am 1. September 1971 begann Siglinde Scheuble ihre Verwaltungslehre in Klettgau, war anschließend sieben Jahre bei der Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen und 20 Jahre bei der Gemeinde Küssaberg tätig, ehe sie die Leitung des Sekretariats der Gemeindeverwaltung Hohentengen übernahm.

„Sie haben Farbe in unser Haus gebracht, sind gut in Form und schaffen es unter anderem viele unbequeme Anfragen und Telefonate routiniert zu erledigen und ihrem Chef den Rücken freizuhalten.“ Und: „Ihr Charakter zeichnet sich durch großes Organisationsgeschick und Loyalität aus“, dankte Martin Benz für ihren Einsatz und ihr Engagement mit Blumen, einem Geldpräsent und der Dankesurkunde des Ministerpräsidenten. Im Namen der Kollegen gratulierte Doris Schupp mit einem Präsent.

Art der Arbeit verändert sich

„Vieles hat sich geändert in diesen 50 Jahren, vom Mechanischen zum Digitalen, von Stenoblock und Schreibmaschine zum Computer“, resümierte die Jubilarin diese lange Zeit. Ihr habe die Arbeit immer Freude gemacht und sie gehe nach wir vor gerne ins Rathaus. Wann sie aufhören wird, das wisse sie noch nicht, würde ihr doch der Kontakt zu den vielen Menschen fehlen. Zusammen mit ihrem Mann Hans-Jörg, Bürgermeister und Kollegen wurde auf das Jubiläum coronakonform angestoßen.