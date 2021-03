von Sabine Gems-Thoma

Gerät das Herz aus dem Takt oder tritt ein Herzstillstand ein, ist schnelle Hilfe erforderlich. Damit diese noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte möglich wird, kann der Einsatz eines Defibrillators Leben retten. Jetzt wurde ein automatisierter AED-Defibrillator im Vorraum der Sparkasse Hohentengen installiert.

Im Vorraum der Sparkasse in der Ortsmitte von Hohentengen ist der AED-Defibrillator 24 Stunden am Tag zugänglich. | Bild: privat/Sparkasse

Gesponsert wurde das handliche Gerät vom Lions Club Waldshut mit der Unterstützung der Sparkasse Hochrhein und der Gemeinde Hohentengen. „Das ist eine große Bereicherung für die Bevölkerung innerhalb der Gemeinde“, ist DRK-Rettungsdienstleiter und Gemeinderat Heiko Zimmermann überzeugt.

Spenden Unter dem Stichwort „AED“ kann das gemeinnützige Hilfswerk des Lions Club Waldshut mit einer Spende für das Projekt und den weiteren Ausbau der AED-Standorte im Kreis Waldshut unterstützt werden.

IBAN: DE95 684 52290 0000 208181, Sparkasse Hochrhein.

Mit einem solchen Gerät ist es für jedermann möglich, schnelle Hilfe zu leisten. Über eine eingebaute Sprachfunktion gibt der AED an, welche Handgriffe in welcher Reihenfolge zu tun sind. Im Februar wurde das AED-Gerät im 24 Stunden am Tag zugänglichen Sparkassenvorraum installiert.

Mit dem Projekt „Wenn das Herz stillsteht“ will der Lions Club Waldshut durch die Breitenausbildung der Bevölkerung in Wiederbelebungsmaßnahmen und den Ausbau von Standorten mit automatisierten externen Defibrillatoren erreichen, dass Laien schnell und optimal Erste Hilfe leisten können und dadurch Leben retten.

Partner des Projektes ist der DRK Kreisverband Waldshut, mit dem zusammen Standorte diskutiert und Ideen für die Breitenausbildung besprochen wurden. Acht AED-Geräte wurden bereits in verschiedenen Gemeinden im Kreis Waldshut installiert, zwei weitere folgen.

Sobald es die Pandemie-Situation zulässt, ist vom Lions Club Waldshut gemeinsam mit dem DRK-Ortsverein und den Helfern vor Ort geplant, Informationen und Schulungen für alle interessierten Bürger, Vereine, Mitarbeitende der Sparkasse und andere Personen anzubieten, sodass die Hemmschwelle, das selbsterklärende handliche Gerät anzuwenden, sinkt und die Akzeptanz bei Ersthelfern steigt. Ein weiteres Gerät ist an der Halle der Firma Günthart angebracht und eines ist im Rettungsfahrzeug der DRK-Ortsgruppe Hohentengen vorhanden.