Eigentlich endet die Amtszeit von Bürgermeister Martin Benz ja ohnehin am 29. Mai – will der „Bürgi“ ja keine fünfte Amtszeit mehr machen. Für die Narren in Hohentengen ist das aber offenbar nicht schnell genug. Und so wurde – gemäß der alten närrischen Tradition – der Rathauschef am gestrigen „Schmutzige Dunschdig“ mit großem Aufgebot der Narrenvereine vom hohen Narrengericht abgesetzt.

Martin Benz (mit aufblasbarer Krone) wird von den Narren aus seinem Büro abgeführt. | Bild: Müller, Gregor

Pünktlich um 8.30 Uhr und zielstrebig stürmten die Narren der Narrenzunft Bohnenviertel die Schaltzentrale der Gemeinde und nahmen das Gemeindeoberhaupt Martin Benz alias „Benzus Martinius“ oder auch „Meister-Bürger Benz“ in Gewahrsam.

Widerstand ist zwecklos

Da half es dem Rathauschef auch wenig, sich in einem Eckzimmer des Gebäudes zu verstecken – den wachen Augen der Narrenpolizei und des Narrengerichts entkommt schließlich niemand. Benz machte zwar mit einer aufblasbaren goldenen Krone gute Mine zum närrischen Spiel – aber es half ja alles nichts.

Mehr als 100 Narren waren ins Rathaus in Hohentengen gekommen, um die Verurteilung von Bürgermeister Martin Benz durch das Narrengericht mitzuerleben. | Bild: Müller, Gregor

Schnurstracks bahnte sich der närrische Tross mit dem Hauptangeklagten und unter ohrenbetäubenden Rätschenlärm den Weg in den Sitzungssaal, wo letztlich die gnadenlose wie gerechte Strafe für den Bürgermeister verkündet werden sollte. Der Beschuldigte erhielt während der Verhandlung geistlichen Beistand von Ex-Pfarrer Marcus Maria Gut. Hin und wieder konnte man die zwei auf der Anklagebank dabei beobachten, wie sie mit Weißwein (aus Hohentengen versteht sich!) anstießen.

Geistlicher Beistand: Pfarrer a.D. Marcus Maria Gut mit dem Angeklagten Martinius Benzus. | Bild: Müller, Gregor

Meister-Bürger Benz zeigte in der Verhandlung wenig bis gar keine Reue für seine unzählbaren Missetaten in der Gemeinde – Anstalten, sich zu verteidigen, waren aber auch nicht zu bemerken.

Heftige Anklagepunkte

Und die Anklagepunkte, denen sich Benz vor dem hohen Narrengericht stellen musste, hatten es in sich. Da war etwa der „Verlust der sich selbst angeeigneten Souveränität“: Wo früher im Gemeinderat ein gelassenes „ach Leute, Leute...“ kam, würde heute wild herumgeschrien, Fachleute würden in den Sitzungen viel reden, aber im Grunde nichts sagen.

Die neue Mehrzweckhalle, die „Martin-Benz-Gedächtnishalle“, traf so gar nicht den Geschmack der Narren. Dort würde es „ziehen, wie Hechtsuppe“. Und damit sich der Bürgermeister selbst ein Bild davon machen kann, wie sich das anfühlt, wurde ihm in der Vollstreckung des Urteils mit einem Laubbläser die Krone „auf Sturm“ geföhnt.

Damit der Bürgermeister auch mal merkt, wie sehr es in der neuen Halle zieht, gab es bei der Urteilsvollstreckung eine kleine Kostprobe mit Laubbläser. | Bild: Müller, Gregor

Auch „Stromverschwendung und flackernde Straßenlaternen“ wurden vom Gericht kritisiert. Während andere Gemeinden vorbildlich Strom sparen, würde in Hohentengen nachts alles ausgeleuchtet, was nicht ausgeleuchtet werden will. Und das, obwohl doch die Lampen bereits „auf LSD umgestellt“ seien.

Das hohe Narrengericht mit seinem Hauptangeklagten (von links): Jörg Burmeister, Peter Schäuble, Martin Benz, Alexander Pfähler und Sibylle Sträsler. | Bild: Müller, Gregor

Die Verlesung der Anklagepunkte, wie auch die Vollstreckung der Urteile ließ der Rathauschef mit stoischer Gelassenheit über sich ergehen. Ob Yoga-Übungen (betender Hund, stehender Baum) oder ein etwas anderes Trinkspiel – Meister-Bürger Martinius Benzus stellte sich unter dem Gelächter der Narren jeder Urteilsvollstreckung.

Auch bei der Übung „stehender Baum“ mit Yoga-Lehrerin Petra machte Martin Benz eine gute Figur. | Bild: Müller, Gregor

Nach der Aburteilung des Bürgermeisters und einem dreifachen Narri! Narro! wurde das Gericht geschlossen. Für die Narren ging es anschließend vom Rathaus zur bestimmt heiß ersehnten Schulbefreiung.