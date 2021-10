von Sabine Gems-Thoma

Es kann wieder los gehen beim Radsportverein Lienheim. Nach der Corona bedingten Zwangspause starten die ersten Gymnastik-, Turn-, Karate- und Radsportgruppen wieder mit ihrem Training. Gut gelaunt absolvierte bereits die Senioren-Männerturngruppe ihr erstes Training, unter Hygienerichtlinien, versteht sich.

Die Turnergruppe der Senioren sind als erste beim Radsportverein Lienheim aktiv geworden und freuen sich, wieder in geselliger Runde zusammenkommen zu können, wenn auch mit Abstand. Trainer Willi Zimmer (vorne links) erläuterte als erstes die Einhaltung der Hygienevorgaben, ehe es ans Üben ging. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Im Vereinsraum im Bürgerhaus Lienheim sind Vorsitzender Alwin Lierheimer und Schriftführer Thomas Maier am Laptop beschäftigt. Das Einladungsschreiben an die Mitglieder für die Hauptversammlung wird konzipiert. Wie im Trainingsbetrieb ist auch hier auf die Hygiene-Maßnahmen hinzuweisen. Auf knapp zwei Seiten ist das Hygienekonzept für alle Trainer zusammengefasst. Im Vorfeld wurde es mit der Gemeindeverwaltung abgestimmt. Eine der vielen bürokratischen Aufgaben, die das Vorstandsteam in den eineinhalb Jahren beschäftigt hat, ansonsten lag das Vereinsleben nahezu brach.

Den Ferienspaß für die Kinder, diesmal ein Fahrrad-Geschicklichkeitsparcours, wollte man nicht ausfallen lassen. Auch die Pflege des Rastplatzes Rügihau ruhte nicht. Die Mountainbike-Gruppe traf sich in Kleingruppen zu Ausfahrten.

„Die Theaterabende im Dezember werden wir nicht durchführen, das Risiko einer Absage ist zu groß“, bedauert Lierheimer, freut sich aber sehr, dass es nach den Herbstferien ab 8. November wieder mit dem Sportbetrieb in der Lienheimer Halle losgehen kann, wenn auch noch nicht komplett mit allen Gruppen.

Die Mutter-Kind-Gruppe mit Carmen Wagner fängt montags mit den Kleinsten an, ab Januar sollen die weiteren Gruppen dazukommen. Das Kinderturnen für die Drei- bis Sechsjährigen bei Simone Sutter findet freitags statt. Die Senioren-Damengruppe turnt dienstags ab 20 Uhr bei Marlies Münzel. Die Männerturngruppe bei Willi Zimmer trainiert am Donnerstagabend.

Die Karategruppe von Juanita Kurczynski (ab 8 Jahre, auch für Erwachsene) startet bereits am Mittwoch, 20. Oktober, um 18 Uhr. Für die „Enjoy-Fitness-Gruppe“ wird noch ein Trainer gesucht. Und die Senioren-Turngruppe bei Willi Zimmer konnte es nicht erwarten und hat bereits letzten Mittwoch mit dem Training angefangen, immer ab 19.30 Uhr. Allerdings stand vor allem erst einmal „Theorie“ auf dem Programm, denn dass alle Vorgaben eingehalten werden, dafür sind die Übungsleiter verantwortlich.