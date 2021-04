von Sabine Gems-Thoma

Bürgermeister Martin Benz informierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung über die aktuelle Coronasituation. So ist erstmals ein positiver Schnelltest im Kindergarten Hohentengen aufgetreten. Für 16 Kinder und zwei Erzieherinnen wurde vorsorglich Quarantäne angeordnet. Jetzt wird auf die Bestätigung des PCR-Test gewartet. Da alle Gruppen strikt getrennt werden, könne der weitere Betrieb aufrechterhalten werden.

Die Impfangebote

Alle über 80-Jährigen in der Gemeinde haben inzwischen ein Impfangebot wahrnehmen können, unterstützt durch die Gemeinde und das Bürgernetzwerk. Am kommenden Freitag, 23. April, wird ein weiterer Impftermin für alle über 70-jährigen in der Raumschaft in Grießen angeboten. Ab dem 19. April werden in den Kindergärten freiwillige Testungen für die Kinder mittels Spuktests von den Kräften der Hochrhein-Apotheke durchgeführt.

Kritik nahm Martin Benz an der Kostenübernahme durch Land und Bund. Die Kosten für die Tests in den Kindergärten lägen bei 300 Tests pro Woche bis Pfingsten bei 10.800 Euro nur für die Sachkosten, bislang rechne man mit einem Zuschuss von 30 Prozent, so dass die Gemeinde 7.000 Euro Eigenanteil tragen müsse.