Hohentengen vor 2 Stunden Polizei verteilt in Hohentengen Süßigkeiten Beamte halten in der Tempo-30-Zone beim Kindergarten in der Hauptverkehrszeit Fahrzeuge an, um auf Gefahren hinzuweisen

Süßigkeiten und Postkarten verteilen Polizeihauptkommissar Jörg Kaiser und Polizeioberkommissar Patrick Fix am Dienstagnachmittag an Autofahrer in Hohentengen. Bild: Gemeinde Hohentengen | Bild: Bild: Annette Tschentscher