von Sabine Gems-Thoma

In einem festlichen Gottesdienst mit Eucharistiefeier in der Pfarrkirche St. Maria Hohentengen wurde Pfarrer Martin Metzler (39) von Dekan Peter Berg offiziell in sein Amt eingeführt und bestätigt. Seit dem 15. September 2020 leitet er die Seelsorgeeinheit Küssaberg-Hohentengen St. Christophorus und hat ein gutes und engagiertes Miteinander erfahren.

Küssaberg Noch pendelt der neue Pfarrer Das könnte Sie auch interessieren

Für die Seelsorgeeinheit begrüßte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marlene Weißenberger im Namen von Pfarrer Metzler und Pfarrgemeinderat, Kirchenmitglieder aller vier Pfarreien, insbesondere dessen Familie und Freunde, Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber und Dekan Peter Berg. „Um als guter Hirte unterwegs zu sein, braucht es einen verlässlichen Stock“, überreiche sie zusammen mit ihrem Stellvertreter und stellvertretendem Stiftungsratsvorsitzenden Stefan Weißenberger einen Wanderstock mit eingravierten Initialen, Pfarrgemeindenamen und dem Datum der Investitur sowie einen bunten Seelsorgeeinheits-Schirm.

Investitururkunde überreicht

„Es ist ein besonderer Tag für die Seelsorgeeinheit“, freute sich Dekan Peter Berg, die Einführung von Martin Metzler, der zuletzt als Kooperator in Bad Säckingen-Murg tätig war, in den priesterlichen Dienst der Seelsorgeeinheit vollziehen zu können. Auf die Frage, ob er bereit sei, das Amt des Pfarrers in der Seelsorgeeinheit St. Christophorus zu übernehmen, kam ein klares deutliches „Ja“. Im Namen von Erzbischof Stephan Burger überreichte Dekan Berg unter Beifall die Investitururkunde.

Zur Person Martin Metzler (39) ist in Sigmaringen geboren und zusammen mit zwei Geschwistern in Thiergarten bei Beuron aufgewachsen. Am 24. Juni 2012 wurde er zum Diakon und am 12. Mai 2013 zum Priester geweiht. 2016 kam er als Vikar nach Bad Säckingen und wirkte ab 2018 als Kooperator in der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg. Am 15. September 2020 übernahm er als Pfarrer die Seelsorgeeinheit Küssaberg-Hohentengen St. Christophorus.

Für ihn, so Martin Metzler, sei die Anfrage Anfang Mai 2020, das Pfarramt zu übernehmen, sehr überraschend gekommen und er habe sich gefragt, ob er schon die Reife für diese Aufgabe habe. Im Gebet mit der Mutter Gottes, bestärkt durch seine Familie und gute Freunde, habe er sich dafür entschieden.

Mit dem Versprechen, als guter Hirte in der Seelsorgeeinheit St. Christophorus zu wirken, bestätigte Dekan Peter Berg (Mitte) in der Pfarrkirche St. Maria Pfarrer Martin Metzler offiziell in seinem Amt. | Bild: Sabine Gems-Thoma

„Es waren gute Ratschläge. Ich bin sehr dankbar, hier zu sein und sehe, wie lebendige Gemeinde und Kirche hier vor Ort gelebt wird.“ Das sei, bei allen Zweifeln an der katholischen Kirche, das Entscheidende: dass Menschen die frohe Botschaft leben und verkünden, auch in schweren Zeiten. Er freue sich, auch junge Leute in der Kirche zu sehen, dass viele Ehrenamtliche ihren Dienst mit Freude tun und Verantwortung übernehmen und dankte besonders für die wertvolle Unterstützung der Pfarrgemeinderätinnen und -räte. „Sie alle sind das tragende Fundament.“

Für die besondere musikalische Note sorgten Organistin Veronika Maier und mit modernem Liedgut der Kirchenchor der Pfarrei St. Michael unter der Leitung von Hans-Jörg Seilacher.