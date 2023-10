Hohentengen (pm/sav) Bürgerschaftliches Engagement hat eine lange Tradition in Hohentengen. In vielen Vereinen leisten Ehrenamtliche seit Jahrzehnten unverzichtbare Arbeit. Seit knapp fünf Jahren gibt es das Bürgernetzwerk. „Was ist das Neue daran? Was zeichnet uns im Besonderen aus?“, mit dieser Einleitung begrüßte René Manthey die rund 60 Mitglieder und Gäste, die sich zur Mitgliederversammlung des Bürgernetzwerks eingefunden hatten. Ein wichtiger Termin, denn neben der Vorstellung der Arbeit des vergangenen Jahres, wurde der Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt. Der Vorstand stellte sich geschlossen wieder zur Wahl und wurde von den Mitgliedern im Amt bestätigt. Neben den Informationen zu Mitgliedszahlen und Finanzen durch Kassiererin Sabrina Glockner gab es die Berichte aus den Projektgruppen, die sich unter dem Dach des Bürgernetzwerks sammeln, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Den Anfang machte Thierry Choquet, der über die Aktivitäten im Blockhuus berichtete. Gerlinde Ebi hat einiges aus der Projektgruppe Kleindenkmäler berichtet. Außerdem hat Marlies Janssen dieses Jahr einen Ausflug zum Campus Galli bei Meßkirch organisiert. Ein Erfolg ist die nach der jüngsten Mitgliederversammlung gegründete Müllsammel-Projektgruppe, die Güsselgruppe. Im Seniorenwohnen im Hansengel wird regelmäßig gehäkelt und gestrickt. Auch Handarbeitsfreudige, die nicht in der Anlage des Betreuten Wohnens leben, dürfen dazukommen.

Weiter ging es mit Karin Heuschen, die einen Einblick in die Projektgruppe Miteinander…Füreinander… gab, die ehrenamtliche soziale Tätigkeiten organisiert, wie Fahrdienste und die Besuchsdienste in der Pflegewohngemeinschaft Pfarrwiese. Auch Kurse werden organisiert. So der Letzte-Hilfe-Kurs, der nächstes Jahr wieder stattfinden soll. Im Anschluss gab das Team der Pflegewohngemeinschaften Pfarrwiese einen Einblick in die Struktur der Pflegewohngemeinschaft, inklusive Ausblick auf den Bezug der Wohngemeinschaft im ersten Stock, die Plätze für Menschen mit Demenz anbieten wird. Und nun zur Auflösung der Eingangsfrage: „Was macht das Bürgernetzwerk besonders?“ Die Ausrichtung auf soziale Themen ist laut der Mitteilung der erste wichtige Aspekt. Der zweite ist die Struktur des Vereins, die es zulässt, dass sich Projektgruppen schnell und unkompliziert gründen. Das sei in Zeiten, wo viele sich nicht langfristig verpflichten können oder möchten, ein großer Vorteil.