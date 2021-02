von Sabine Gems-Thoma

Fasnacht ganz ohne Narren? Das geht nicht – und so werden auch der Narrenverein Lienheim und die Narrenzunft Bohnenviertel Hohentengen mit Rückblicken auf turbulente närrische Zeiten und Fasnachtstüten zum Feiern daheim für Stimmung sorgen.

In Lienheim wird der „Stadtgarten“ zum „Narrengarten“. Der stattliche Weihnachtsbaum wird zum Narrenbaum umfunktioniert, von den Kindergartenkindern geschmückt und den Mitgliedern des Lienheimer Narrenvereins mit Bändeln und Böög ausgestattet, alles coronakonform, versteht sich. Dazu gibt es ab dem Schmutzigen Dunschtig, 11. Februar, bis Aschermittwoch auf einer Flaniermeile entlang einer Bildergalerie im Park Aufnahmen von Umzügen und Büttenabenden aus früheren Zeiten zu sehen. Zusammen mit der Guggenmusik Saustallfäger wird eine Narrentüte zusammengestellt, mit Konfetti, Luftschlangen, Pin und Süßem, und am Schmutzige Dunschtig an alle Haushalte verteilt. Der Kindergarten stellt seinen Kindern Material und Anleitung zum Maskenbau daheim zur Verfügung. Bilder davon werden ebenfalls ausgestellt und vom Narrenverein prämiert.

Überraschungstüten für Kinder

Bei der Narrenzunft Bohnenviertel Hohentengen können alle Kindergartenkinder und Erstklässler eine Überraschungstüte für die Fasnachtsparty zu Hause bei den Narren bestellen. Die Erzgräber-Clique wird wie immer die Narrenzeitung mit bunten Dorfgeschichten auflegen und am Samstag, 13. Februar, an Verkaufsständen bei Bollers Käufhüsle, Edeka-Wagner und Bäckerei Gelo anbieten. Oder sie kann per E-Mail (narrenzeitung2021@gmx.de) bestellt werden.

Ein virtueller Büttenabend ist am Samstag, 20. Februar, ab 20.11 Uhr zu erleben. Hier kann man sich über den You-Tube-Kanal „NZ Bohnenviertel 2021“ zu einem Video mit den Höhepunkten aus den vergangenen 15 Jahren zuschalten und per Smartphone, Fernseher oder Laptop zu sich nach Hause bringen. Parallel dazu kann sich jeder per Whatsapp dazuschalten und einen Kommentar verfassen. Weitere Infos dazu sind demnächst im Internet (www.nz-bohnenviertel.de) zu finden.