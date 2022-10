von Sabine Gems-Thoma

Mittlerweile sind die Schwalben in wärmere Gefilde aufgebrochen, und erst im Frühjahr werden sie zurückkommen. Dann suchen sie sich ein Nest, um ihre Brut aufzuziehen. Doch das wird immer schwieriger und das Nahrungsangebot an Insekten immer weniger. Der Nabu (Naturschutzbund Deutschland) macht mit seiner Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ darauf aufmerksam und zeichnete in Bergöschingen das Haus von Ulrike Gabrin aus.

Wer beobachtet sie nicht gerne, die kleinen, wendigen Kunstflieger. Sie gelten als Glücksboten, kündigen den Sommer an – und werden immer weniger. Im April kehren die Schwalben aus Afrika zurück und suchen sich ein Zuhause, um ihre Jungbrut aufzuziehen.

Am ehesten verbreitet sind in der hiesigen Region die rotköpfige Rauchschwalbe mit ihrem langen gegabelten Schwanz und die an der weißen Unterseite gut erkennbare Mehlschwalbe.

Während die Rauchschwalbe in Ställen und Scheunen ihr Nest baut, brüten die Mehlschwalben gerne unter einem Dachvorsprung, erläutern Peter Konz vom Nabu Waldshut-Tiengen und Umgebung und Rudi Apel von der Ortsgruppe Görwihl, Nabu-Schwalbenexperte und Koordinator Schwalbenschutz beim Nabu Baden-Württemberg, bei ihrem Besuch bei Ulrike Gabrin in Bergöschingen.

Die Auszeichnung Wer mehr über die Schwalben und die Auszeichnung als schwalbenfreundliches Haus wissen möchte findet Informationen dazu unter www.NABU-bw.de/schwalbenfreundlicheshaus . Ansprechpartner rund um den Schwalbenschutz in Baden-Württemberg ist Rudi Apel, Telefon 07754/7139, E-Mail: NABU.Goerwihl@t-online.de. Wer sein Haus auszeichnen lassen möchte, kann sich auch unter www.NABU.de/schwalben bewerben.

Drei Kunstschwalbennester und ein Kotbrettchen hat sie unter ihrem Dachvorsprung für die Mehlschwalben angebracht – und sie wurden gut angenommen, wie sie erzählt.

Den drei künstlichen Nisthilfen für Mehlschwalben unter dem Dachvorsprung am Haus von Ulrike Gabrin sollen weitere folgen. Sie wurden gut angenommen. Anfang Oktober sind die Schwalben nach Afrika gezogen, ungewöhnlch spät in diesem Jahr. Im April werden sie zurück erwartet. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Für den eigenen Nestbau und die Aufzucht sind die Bedingungen für die Schwalben leider immer schlechter geworden. Durch Versiegelung fehlen die Lehmpfützen, aus denen die Schwalben ihr Baumaterial holen. Bei Häusersanierungen gehen viele Nester verloren, viele Ställe und Scheunen sind verschlossen. In der intensivierten Landwirtschaft fehlt es an Blühpflanzen für die Insekten, oder sie werden durch Pestizide dezimiert. Insekten sind die Nahrungsquelle der Schwalben.

Die Vogelart Schwalben zählen zu den bekanntesten Vögeln. Sie gehören wie Mauersegler und Haussperling laut Nabu zu den sogenannten Kulturfolgern und sind aus den Dörfern und Städten gar nicht wegzudenken. Trotz dieser Anpassung sind sie vielfach zu den Sorgenvögeln des Naturschutzes geworden: Während Hausbesitzer aus Angst vor Verschmutzung die Nester der Mehlschwalben zerstören, verschließen besorgte Bauern den Rauchschwalben ihre Ställe, um vermeintlichen Hygieneanforderungen gerecht zu werden. Um auf die Bedrohung die Schwalben durch den Menschen aufmerksam zu machen, hat der Nabu 1974 die Mehlschwalbe, 1979 die Rauchschwalbe und 1983 die Uferschwalbe zu den Vögeln des Jahres gekürt und engagiert sich weiterhin für ihren Schutz – unter anderem mit dem Projekt „Schwalbenfreundliches Haus“.

Zufällig kamen Ulrike Gabrin und Peter Konz ins Gespräch, welches ein Anstoß für die naturbegeisterte Gemeinderätin gewesen sei, Schwalbennester auch an ihrem Haus anzubringen. Weitere sollen folgen.

„Es wäre schön, die Schwalben könnten ihre Nester wieder selber bauen. Beim Nestbau können wir sie mit Nisthilfen unterstützen, bei der Nahrungssuche leider nicht“, bedauert Rudi Apel.

Rund 15 Häuser werden jedes Jahr im Landkreis ausgezeichnet, schätzt er. Ob die alte Weisheit „Wo Schwalben wohnen, ist das Glück zu Hause“ heute noch stimmt, kann jeder selber herausfinden, der ein Schwalbennest an seinem Haus oder in Stall und Scheune duldet oder anbringt.

Plakette und Urkunde sind ein Dankeschön des Nabu für die Gastfreundschaft und Unterstützung der Hausbesitzer – und machen zugleich andere Menschen darauf aufmerksam, wie wichtig der Schutz der gefiederten Sommerboten ist.

