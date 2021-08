von Sabine Gems-Thoma

Vieles war Corona bedingt im vergangenen Vereinsjahr beim Musikverein Lienheim nicht möglich. Die Probenarbeit fand nur eingeschränkt statt, drei Auftritte in der Kirche gab es in kleiner Besetzung. Im September startet der Verein mit der Ausbildung neuer Musiker. Kurz fiel der Rückblick von Vorsitzender Sabrina Bernauer aus.

Alle Auftritte mussten coronabedingt ausfallen. Ausnahmen waren die Auftritte an Kirchweih, Weihnachten und dem diesjährigen Patrozinium in der Kirche. Sie fanden in kleiner Besetzung statt. Die Proben konnten nur bedingt abgehalten werden, fanden im Freien und ab Juli 2021 in der Halle in Lienheim statt. Beste Probenbesucher waren Meinrad Sutter und Alexander Häring, die keine der insgesamt 21 Proben im vergangenen Jahr versäumt hatten. Der Durchschnitt lag bei 74 Prozent. Die geplante offene Probe am 3. August fiel dem schlechten Wetter zum Opfer und soll im September nachgeholt werden.

Ein Dankeschön für die Unterstützung ging insbesondere an die Gemeinde und Bürgermeister Martin Benz für die gute Zusammenarbeit und Hauptamtsleiterin Tanja Würz für die Unterstützung rund um das Thema Corona.

Der Musikverein zählt aktuell 33 Aktivmitglieder, das Durchschnittsalter liegt bei 33 Jahren. 88 Passivmitglieder unterstützen den Verein. Neun der 19 Ehrenmitglieder spielen aktiv im Verein. Vier Jungmusiker befinden sich derzeit in Ausbildung. Anfang August konnten interessierte Kinder und Eltern den Musikverein an einer Infoveranstaltung, an der sich die Jungmusiker mit ihren Instrumenten vorstellten, näher kennenlernen. Im September geht es mit der Ausbildung neuer Musiker los. Wer Interesse hat, kann gerne dazukommen.

Ein großes Dankeschön richtete die stellvertretende Vorsitzende Leonie Kaiser an Sabrina Bernauer: „Dieses Jahr fiel sehr viel Arbeit im Hintergrund an. Das hast du großartig gemeistert.“ Für die Gemeinde übermittelte Gemeinderat Franz Sutter Grüße. Für die Pfarrgemeinde dankte Diakon Wolfgang Spitznagel für die Auftritte in der Kirche. Für das neue Vereinsjahr stehen noch keine Termine fest. Ob das alljährliche Adventskonzert stattfinden wird, ist fraglich, da die Mehrzweckhalle in Hohentengen aktuell im Umbau ist.