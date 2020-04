von bk

Auf Initiative des Dirigenten des Musikvereins Stetten-Bergöschingen, Rainer Hack sowie seiner Tochter Desireé und Sohn Robin, wurde am Ostersonntag innerhalb kürzester Vorlaufzeit ein Balkon- und Terrassenkonzert organisiert. Am Vormittag erhielten die Musiker über ihre WhatsApp-Gruppe die Einladung, am gleichen Abend um 19.20 Uhr, alleine oder maximal zu zweit oder im Familienverbund Beethovens „Ode an die Freude“ und Leonard Cohens „Hallelujah“ von ihren Terrassen, Balkonen und offenen Fenstern vorzutragen.

Dies war vorher weder geprobt noch geplant worden – und der WhatsApp-Kanal lief heiß. Rainer Hack arrangierte und vereinfachte die beiden Stücke. Die Noten wurden für die einzelnen Register und Stimmen per WhatsApp verteilt. Zwei Umstände stellten das gemeinsame, aber einsame Musizieren vor Herausforderungen: die Musiker haben keinen Dirigenten vor Ort, der Einsatz und Tempo vorgeben kann. So wurden zwei mit Klavier eingespielte Leitmelodien an alle Musiker verschickt, an die sie sich während des Vortragens halten konnten; außerdem ein Internet-Link zur Weltuhr, sodass sie auf die Sekunde genau pünktlich miteinander beginnen konnten.

Im Laufe des Sonntagnachmittags waren alle aufgeregt – die Stücke mussten schließlich noch eingeübt werden. Jeder sollte seinen Beitrag von einem Familienangehörigen mit dem Handy filmen lassen. Claudius Huber trug eine Ansage vor wehender Europa-Flagge bei, in der er „Kameradschaft, Zusammenhalt und Solidarität“ als in diesen Zeiten wichtig betonte. Diese Video-Ankündigung wurde noch rasch in den sozialen Medien verbreitet.

Und dann war es endlich soweit: In fast allen Ortsteilen der Gemeinde Hohentengen, aber auch in Nachbargemeinden, also überall, wo Musiker des MV Stetten-Bergöschingen wohnen, erklangen die „Europa-Hymne“ und das Lied „Hallelujah“. Viele Mitbürger bekamen die festlichen Klänge mit, spendeten Applaus und forderten Zugaben. Aus den einzelnen Video-Aufnahmen hat Robin Hack eine Collage der „Neunten“ zusammengeschnitten, die bereits die Runde in den sozialen Netzwerken macht.

Mehr als 45 begeisterte Musiker haben sich an dieser spontanen Aktion beteiligt, die gezeigt hat, dass ein Miteinander auch auf Distanz möglich ist – nicht zuletzt auch dank der digitalen Möglichkeiten.

Das Balkon- und Terrassenkonzert finden Sie hier.