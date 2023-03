Nahezu vollzählig waren die aktiven Mitglieder des Musikvereins Stetten-Bergöschingen zur Hauptversammlung im Kapelleneck in Günzgen erschienen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Höhepunkt des Vereinsjahres 2022 sei das Herbstkonzert gewesen, bei dem die Musiker nach zweijähriger Zwangspause in der komplett sanierten Halle in Hohentengen wieder zwei Mal vor ausverkauftem Haus hätten spielen können. Das Konzert stand auch im Zeichen des Abschied des langjährigen Dirigenten Rainer Hack. Das Dirigat übernahm Robin Hack, der bereits seit 18 Jahren Mitglied im Verein ist.

In seiner Rede in der Hauptversammlung schilderte Hack unter anderem seine grundsätzlichen Vorstellungen. Er sprach über die kommenden Auftritte sowie deren Besetzung. „Das Klangbild ist durch die Ergänzung von Keyboard, E-Bass, Gesang sowie die Nutzung von zwei Schlagzeugen sicher etwas Besonderes und daran möchte ich festhalten“, sagte sich Hack. Er zeigte sich stolz, von den Musikern gewählt worden zu sein. Unterstützt wird er bei der musikalischen Leitung von Fabian Wieder, der neu in den Vorstand gewählt wurde, sowie von Rainer Hack.

Einen mahnenden Ausblick in die Zukunft wagte Rainer Hack angesichts der Altersstruktur des Vereins. Er zeigte auf, wie sich die Mitgliederzahlen in den nächsten Jahren ohne intensive Jugendarbeit entwickeln würden. Sein Dank ging besonders an Jugendleiterin Petra Reiter. Über die Auftritte im vergangenen Jahr berichtete Alina Vaccaro. Erster Auftritt war das Bezirksmusikfest in Dettighofen, zu dem man am Vatertag in einem Konvoi aus Traktoren und Anhängern fuhr. Musikalisch zeigte man sich darüberhinaus unter anderem beim Dorffest in Lienheim, am Foodtruck Festival in Hohentengen, beim Dämmerschoppen in Günzgen sowie beim Jubiläum des SV Rheintal.

Als Probenbeste wurden Wolfgang Philipp und Rainer Hack geehrt. Sie hatten nie gefehlt. Daneben konnten weitere gute Probenbesucher ausgezeichnet werden. Als neues Aktivmitglied wurde Jungmusiker Jan Luca Reiter am Schlagzeug aufgenommen.

Außerplanmäßige Teilwahlen standen an, die nach dem Ausscheiden des jetzigen Dirigenten Robin Hack aus der Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden erforderlich waren. Ferner gab der langjährige Vizedirigent Lothar Burkhard-Wehrle nach 31 Jahren sein Amt ab. Marius Schäuble ist neuer stellvertretender Vorsitzender und Katja Ebner zweite stellvertretende Vorsitzende. Der Verein besteht aktuell aus 58 aktiven Musikern, 17 Jungmusikern in Ausbildung und 349 Passivmitgliedern.