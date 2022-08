von Ingrid Ploss

Herr Pollina, Sie sind in Clubs, kleinen und großen Konzertsälen in ganz Europa unterwegs – wie kam das Engagement zum „Festival der Stille“ zustande?

Ich kenne die Geigerin Daria schon sehr lange über ihren Vater, den Tessiner Musiker und Poeten Marco Zappa, der schon seit über 55 Jahren auf der Bühne steht und sein Publikum mit italienischen oder im Dialekt gesungenen Liedern begeistert. Mit Daria und ihrem Mann Massimilliano habe ich schon einige Programme gestalten dürfen. Massimiliano arrangierte und stand mir als Dirigent mit einem Sinfonieorchester zur Seite. Das war großartig. Wir sind also seit vielen Jahren befreundet und musizieren sehr gern gemeinsam. Sie bei ihrem Festival mit einem Konzert zu unterstützen, ist mir eine besonders große Freude.

Der Auftrittsort Pollina & Palermo Acoustic Quintett sind am Samstag, 17. September, im Rahmen des Festivals der Stille im Ebianum Großer Saal in Fisbach zu hören. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Sie nutzten die Konzert-Zwangspause in der Corona-Zeit konstruktiv, schrieben ihren ersten Roman „Der Andere“, der jetzt im November erscheinen wird, und nahmen das Album „Canzoni Segrete“ (Geheime Lieder) auf. Wie sehen Sie die Zukunft für Kunstschaffende? Sind jetzt alle Menschen froh, wieder Konzerte besuchen zu können?

Ich sehe diese Entwicklung als sehr einschneidend. Corona und der damit verbundene Ausfall von Live-Musik prägt auch jetzt noch die Besucherzahlen bei Konzerten. Vor allem Menschen ab 50 Jahren, die ja gerade klassische Musik und Liederabende oder Ähnliches besuchen, sind sehr vorsichtig und zögerlich. Bei Jugendlichen sieht das anders aus. Rock- und Popkonzerte, Musicals, Events und Festivals sind gut besucht. Die Digitalisierung tut das Übrige. Alles ist auch im Internet zu finden, ohne aus dem Haus zu gehen. Für viele Künstler ist das der existenzielle Bankrott. Musik und Kunst leben nicht nur vom Zuhören oder Anschauen. Kunst und vor allem Musik will erlebt werden, um seine Wirkung zu entfalten und mit dem Publikum ins Zwiegespräch zu treten. Es ist ein großer Verlust in einer Gesellschaft, wenn Kultur nicht mehr als lebensnotwendig wahrgenommen wird.

Mehr zu Pippo Pollina Pippo Pollina, in Palermo auf Sizilien geboren, fand schon als kleiner Junge Gefallen am Gesang. Er studierte Rechtswissenschaften sowie am musischen Konservatorium klassische Gitarre und Musiktheorie. Mit der Gruppe Agricantus, die neben der Musik auch kulturelle Werte und Ideen vermittelte, sammelte er erste Konzerterfahrungen in Italien und im Ausland. Die kurze journalistische Tätigkeit für die Monatszeitschrift Siciliani prägte sein politisches Verständnis der schwierigen Lage im Italien der 80er Jahre. 1985 verließ er Italien und seine Wanderjahre als Straßenmusiker begannen. Entdeckt vom Schweizer Liedermacher Linard Bardill eröffnete sich für Pollina die Bühne eines Künstlers, der mit seinen Liedern ein großes Publikum begeistert. Seit seinem ersten Album von 1987 erscheinen fast jährlich neue CDs. Er erhielt mehrere künstlerische Preise und musiziertmit bekannten Musikerpersönlichkeiten und Orchestern, wie dem Palermo Acoustic Quartet, Linard Bardill, Konstantin Wecker und dem Sinfonieorchester Zürich. Als Autor veröffentlicht er seinen ersten Roman „Der Andere“ im November 2022. Weitere Informationen sind im Internet (www.pippopollino.com).

Stichpunkt Zwiegespräch – was möchten Sie mit dem Titel der CD „Geheime Lieder“ zum Ausdruck bringen? Wieso geheim?

Meine Lieder sollen möglichst jeden persönlich ansprechen – also, einen Moment schaffen nur zwischen mir und dem Zuhörer. Ich erzähle in meinen Texten von Begebenheiten, die jeder so oder ähnlich schon einmal erlebt oder empfunden haben kann. In der Musik äußern sich meine Eindrücke. Ich erhoffe eine gewisse emotionale Intelligenz meiner Zuhörer, auf die ich bauen kann.

Treten Sie dann lieber auf kleineren oder großen Bühnen auf? Welchen Veranstaltungsort bevorzugen Sie persönlich?

Das ist nicht miteinander zu vergleichen. Ich liebe beides – als Solist sind natürlich kleinere vorteilhafter. Mit anderen Musikern oder gar einem Orchester die Bühne und den Konzertsaal auszufüllen und viele Menschen gleichzeitig zu erreichen, birgt sehr viel Energie in sich. Diese ist auf der Bühne zu spüren. Kleine Lokationen schaffen eine ganz eigene Atmosphäre der Nähe. Beides ist wunderbar.

Sie haben sich den Traum vom kleinen Jungen mit der Gitarre zum bekannten und beliebten Cantautore erfüllt. Was schätzen Sie besonders an Ihrem Leben als Songwriter?

Ich genieße die Freiheit, das zu sagen und zu tun, was mir am Herzen liegt. Ich lerne Menschen und Länder kennen und kann mich mit meinen Liedern verständlich machen, Situationen ansprechen, Gefühle wecken, Protest ausdrücken – Musik wird überall auf der Welt verstanden.