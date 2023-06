Der Musikverein Lienheim lädt von Samstag bis Montag, 24. bis 26. Juni, zum 64. Mal in und um das Festzelt am Sportplatz ein. Nach drei Jahren steht nun wieder ein Festzelt, teilt der Verein mit. Im vergangenen Jahr trauten sich die Veranstalter laut eigenen Angaben nach der langen Corona-Phase noch nicht an das dreitägige Fest heran, daher wurde 2022 nur ein eintägiges Mini-Dorffest beim Bürgerhaus-Platz gefeiert, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Der Musikverein möchte an der Tradition festhalten. Neu ist die Zusammenarbeit mit den Saustallfägern am Samstagabend. Hier wird das Zelt zum ersten Mal unter dem Motto „Bläch-Lawinä-Lienä“ eingeheizt. Höhepunkt sind die Blechbengel, eine Brass-Band mit neun jungen Musikern aus dem Hochschwarzwald. Abwechslung bieten die Guggenmusiken Schnörriplätzer und Zarte Säu sowie DJ Sascha.

Der Sonntag steht im Zeichen der Blasmusik und beginnt mit einem Zeltgottesdienst um 9.30 Uhr, musikalisch mitgestaltet vom Kirchenchor Lienheim. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein „Echo“ Bettmaringen zum Frühschoppen auf und es ist Gelegenheit zum Mittagessen. Ab 13 Uhr spielt die weit angereiste Musikkapelle Dauchingen und ab 15 Uhr der benachbarte Musikverein aus Rheinheim zum Blasmusik-Nachmittag auf zu Kaffee und Kuchen.

Am Montag können sich die Kinder ab 15 Uhr beim Kindernachmittag austoben. Die Spiele werden von den Eltern des Kindergartens Lienheim organisiert. Ab Sonntag steht eine Hüpfburg bereit. Ab 16 Uhr werden zum Handwerkervesper Schweinshaxen und Meterbier aufgetischt. Die musikalische Note steuert die Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaiserstuhl ab 18 Uhr bei. Zum Ausklang spielt die Freudenberger-Blaskapelle. „Alles ist bestens vorbereitet, das Organisationsteam hat eifrig gewerkelt, Essen und Trinken sind organisiert. Da bleibt nur noch, auf schönes Wetter zu hoffen, damit wieder zahlreiche Gäste gut gelaunt und in gemütlicher Runde Spaß, jeder Menge Blasmusik, feinen Speisen und kühlen Getränken beim 64. Lienheim Dorffest mitfeiern“, schreibt der Verein.