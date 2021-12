von Sabine Gems-Thoma

Die Jahresrechnung 2020 des Eigenbetriebes Moderne Kommunikationstechnologie (Moko) schloss mit einem deutlichen Plus ab. Damit wird es möglich die künftigen Aufgaben des seit 13 Jahren erfolgreichen Unternehmens weiterzuverfolgen: Ausbau des Glasfasernetzes, Investitionen in neue Technik und sukzessiver Umzug der Technik in das neue Rechenzentrum.

„2020 war ein sehr gutes Jahr“, resümierte Bürgermeister Martin Benz in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Es war allerdings auch geprägt durch eine unglaublich hohe Belastung unserer Mitarbeiter, insbesondere wegen der Leistungen für das Backbone-Netz des Landkreises.“

Weiterer Meilenstein

Mit dem Bau des Rechenzentrums im Gewerbegebiet Riedäcker Höhen in Hohentengen, der damit verbundenen Erneuerung der Technik und dem Umzug vom Pop der Schule ins Rechenzentrum, wird ein weiterer Meilenstein gesetzt, so Andreas Nauroth, Leiter des Eigenbetriebes Moko. Hier ist auch ein Teil des Landkreisbackbones untergebracht. 24 neue Hausanschlüsse wurden 2020 erstellt, das Soziale Projekt, die Biogasanlage Boller angeschlossen und eine strategische Verbindung zur Kita geschaffen.

Seit fünf Jahren unterstützt die Moko den Landkreis beim Bau des Backbonenetzes mit ihrem Know-how. 2021 wird der Bau so gut wie abgeschlossen sein und sich der Einsatz damit reduzieren. Für verschiedene Gemeinden wird die Moko weiterhin Hilfestellung bei Planung und Bau eigener Netzte leisten. „Das Netz in Hohentengen braucht wieder mehr Betreuung. Uns wir nicht langweilig werden, aber es macht immer noch Spaß“, so Andreas Nauroth.

Der Jahresgewinn in 2020 von 309.816 Euro war der höchste Gewinn seit Inbetriebnahme des Glasfasernetzes im Jahr 2008 und soll zum weiteren Ausbau des Rechenzentrums, der Erneuerung der Technik und zum Schuldenabbau verwendet werden. 64.600 Euro wurden getilgt, der Schuldenstand damit auf 415.000 Euro gesenkt.

Für 2022 sind im Wirtschaftsplan Investitionen für den Netzausbau in den Neubaugebieten Untere Lenggen, Hanfwiesen und dem Gewerbegebiet Riedäcker vorgesehen, der Anschluss weiterer „Nachzügler“ und Kunden des ehemaligen Providers Hochrhein-Net. Der Technikumzug von der Schule ins Rechenzentrum wird sukzessive fortgesetzt. Dies werde nicht ohne Netzabschaltungen gehen, die rechtzeitig angekündigt werden, informierte Andreas Nauroth. Eingerichtet werden sollen öffentliche Hot-Spots.

Ja zum Jahresabschluss

Der Gemeinderat stimmte dem Jahresabschluss 2020 und dem Wirtschaftsplan 2022 einstimmig zu. Bei Einnahmen und Ausgaben von 541.777 Euro ist 2022 ein Jahresgewinn von 5.382 Euro ausgewiesen.