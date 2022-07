von Sabine Gems-Thoma

Steigende Energiepreise, die Abhängigkeiten von fossilen Energieträgern, die Suche nach einer regionalen, umweltfreundlichen Alternative – das treibt so manchen um, wenn er über eine neue Heizanlage nachdenkt. Die Agrar-Energie GbR Boller plant daher den Ausbau des biogasbetriebenen Nahwärmenetzes im Ortsteil Hohentengen. Über 80 Interessierte kamen zu einer Informationsveranstaltung über das Vorhaben in die Mehrzweckhalle.

Seit 2012 produziert die Agrar-Energie GbR von Dominik und Kuno Boller Strom und Wärme in ihrer Biogasanlage Richtung Stetten. Seit 2019 liefert sie die Wärme für das Nahwärmenetz von Gemeinde und Agrar-Energie und hat es mittlerweile weiter ausgebaut.

So sieht die Nahwärme-Übergabestation der neuen Heizung aus, die durch den Heizungsbauer im Keller des Hauses installiert wird, erläutert Dominik Boller von der Agrar-Energie GbR. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Rund 100 Wohneinheiten profitieren von der Nahwärmeversorgung mittels Biogas. Immer wieder kamen Anfragen von Hausbesitzern an Dominik Boller, ob es die Möglichkeit eines Anschlusses gäbe. Das hat die Agrar-Energie GbR veranlasst, einen weiteren Ausbau im Ortsteil Hohentengen zu planen, zusammen mit den Bürgern im Ortsteil Hohentengen.

Deren Interesse an einem Anschluss an das Wärmenetz und neuer Heizungsanlage soll jetzt in einem ersten Schritt über einen Erfassungsbogen abgefragt werden, um die Dimensionierung des Ausbaus festlegen zu können und eine mögliche Trasse für das Leitungsnetz auszuarbeiten.

Infos zum Projekt Nahwärme Die Agra-Energie GbR Boller liefert die Energie für das Nahwärmeversorgungsnetz im Ortsteil Hohentengen. 100 Prozent der Energie kommt dabei aus der Biogasanlage, wo aus Mist, Mais, Silphie, Gras, Zuckerrüben und Hirse über zwei Blockheizkraftwerke Strom und Wärme erzeugt werden. Bei Gemeinde und Agrar-Energie sind derzeit 100 Wohneinheiten angeschlossen. Die Biogasanlage produziert jährlich 2,2 Millionen Kilowattstunden thermische Energie. Ausgelegt ist sie für 3,8 Millionen Kilowattstunden.

Klar sei, so Dominik Boller, je mehr in einem Straßenzug oder Viertel anschließen, desto wahrscheinlicher werde eine Realisierung. Denn die Tiefbauarbeiten für das Leitungsnetz bis zum Haus müssen finanzierbar bleiben.

„Nahwärme ist definitiv die kostengünstigste Heizung von allen“, ist er überzeugt, sowohl bei den Jahres- wie auch bei den Investitionskosten. 45 Prozent an Fördermitteln gäbe es momentan für eine solche Heizungsanlage.

Aktuell reicht das Nahwärmenetz vom Oberdorf bis zur Metzgerei Morath an der Hauptstraße. Eine Erweiterung mit Anschluss von Hauptstraße und Ensfeld sei mit er derzeitigen Biogasanlage zu bewerkstelligen. Ein großer Ausbau sähe den Anschluss des Unterdorfs und gegebenenfalls der Rheinhalde vor. Dazu würde in den Wintermonaten ein zusätzliches Heizwerk notwendig, etwa mittels Hackschnitzelheizanlage.

Seit 2012 besteht die Biogasanlage der Familie Boller, seit 2019 liefert sie die Wärmeenergie für das Nahwärmenetz im Ortsteil Hohentengen. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Bis zum 31. August können die Bürger über einen Ermittlungsbogen, der demnächst auch in den Briefkästen zu finden ist, ihr Interesse bei der Agrar-Energie bekunden. Anfang November 2022 werde dann die Machbarkeitsanalyse durch eine Fachfirma abgeschlossen sein und die Straßen- und Leitungsabschnitte mit ausreichend hoher Anschlussdichte sowie die Kosten für den Hausanschluss und die Baukosten festgelegt werden, so Boller.

Mitte Dezember seien dann die Verträge abzuschließen, so dass es mit dem ersten Tiefbauabschnitt (Fortsetzung Hauptstraße Richtung Herdern) im Frühjahr 2023 losgehen könne. Sonnenrain, Herdernerstraße und Auenweg könnten bis 2024 folgen.