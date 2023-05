Herr Schäuble, der FC Hochrhein Hohentengen-Stetten richtet vom 26. bis 29. Mai das 47. Stetten-Turnier aus. Was ist das Besondere an dieser Veranstaltung?

Dass sich Menschen aus unterschiedlichen Regionen treffen. Das bringt immer eine einzigartige Stimmung. Durch das Turnier ist eine große Verbundenheit von 600 bis 800 Menschen entstanden. Das Turnier ist einfach eine coole Mischung aus Familienfest, Freundschaft, Party und Fußball.

Auf was freuen Sie sich am meisten?

Dass das Turnier nach langer Zeit wieder bei uns stattfinden kann und wir alle Leute wiedersehen können. Wir sind mittlerweile eine große Familie geworden. Natürlich auf viele spannende Fußballspiele, schönes Wetter und viele Besucher.

Wie laufen die Vorbereitungen?

Die Vorbereitungen laufen gut, wir sind seit 14 Monaten am Organisieren. Das Zelt, die Bands und die Lieferanten muss man immer als Erstes buchen. Jetzt sind wir im Endspurt. Am Mittwoch, 15. Mai, wurde das Zelt aufgebaut, dann ging es ans Innenleben und am Freitag um 16 Uhr startet das Fest auch schon.

Mit der Ausrichtung mussten Sie jetzt drei Jahre warten. Gab es besondere Herausforderungen?

Wir haben das Turnier für 2020 geplant, dann mussten wir es wegen Corona absagen, zu diesem Zeitpunkt waren die Planungen schon recht fortgeschritten. 2021 fand das Turnier nicht statt, 2022 hat Stetten in der Pfalz die Ausrichtung übernommen. Die Herausforderung war, dass wir trotz der Vorarbeit von 2020 in vielen Punkten bei 0 waren. Wir mussten sehr vieles neu organisieren. Für mich war eine Herausforderung, dass ich die Leitung des Organisationskomitees frisch übernommen habe. Ohne den bisherigen Kopf, Heinz Albiez, das Turnier auf die Beine zu stellen, ist eine ungewohnte Situation. Bei Fragen und Unklarheiten konnten wir natürlich auf seine Unterstützung zählen.

Wie ist das Stetten-Turnier entstanden?

1975 haben sich diverse Stetten zusammengeschlossen und erstmals ein Fußball-Turnier für Vereine mit Stetten im Namen ausgerichtet. Das erste Turnier fand in Stetten im Remstal statt. Seither richten die neun Vereine es im jährlichen Wechsel aus. Aus dem anfänglichen Turnier ist eine viertägige Großveranstaltung geworden. Wir organisieren das Turnier zum fünften Mal.

Wie viel Aufwand steckt im Turnier?

25 bis 30 Personen treffen sich schon seit einem Jahr regelmäßig zu mehrstündigen Sitzungen. Mit Auf- und Abbau haben wir am Festwochenende mehr als 500 Schichten, die wir besetzen müssen. Dabei unterstützen uns rund 350 Personen. Die Helfer sind breitgestreut: aktive und passive Vereinsmitglieder, Eltern von Jugendspielern, oder Freunde und Bekannte, die Spaß daran haben, sich zu engagieren.

Bürgermeister Martin Benz hat am Stetten-Turnier seinen letzten Arbeitstag. Ist dafür etwas Besonderes geplant?

Den Fassanstich am Freitag um circa 17 Uhr übernehmen beide Bürgermeister, der bisherige Martin Benz, und der neue Jürgen Wiener. Da bei der Verabschiedung am vergangenen Sonntag nicht alle Bürger teilnehmen konnten, nutzt Martin Benz das Handwerkervesper, um sich zu verabschieden. Am Freitag gibt es ein Freigetränk für jeden Bürger aus der Gemeinde Hohentengen.

Was ist beim 47. Stetten-Turnier alles geboten?

Durch die drei Freinächte ist eigentlich rund um die Uhr was los. Mit Allgäu-Power, der Partyband Snow, VolXXLiga und DJs haben wir eine breite Mischung an Unterhaltung. Es gibt ein vielfältiges Angebot an Speis und Trank, auch eine Wein- und Cocktailbar. Und für Fußball-Fans den ganzen Samstag und Sonntag Fußball-Spiele. Das Fest ist breit ausgelegt. Es ist familienfreundlich und für Jung und Alt etwas.