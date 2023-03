Roland Hartmannsgruber ist neuer Vorsitzender des Verkehrs- und Kulturvereins Hohentengen. Die bisherige Vorsitzende Jutta Boller gab ihren Posten nach acht Jahren ab und übernimmt nun den Posten der Stellvertreterin von Heinz Scheuble.

Schriftführerin Ulli Krause übergab ihr Amt an Luzia Meier. Kassiererin Susi Wehrle und Kassenprüfer Carola Christen und Regina Brädler bleiben im Amt. Zu den Beisitzern Andrea Morath und Helmut Kaiser kommt neu Dagmar Lambinus hinzu, da Irmgard Kötzel nach zwölf Jahren aufhört. Außerdem wird Richard Wagner für das Gewerbe als Beisitzer im Verkehrsverein sein.

Der Verkehrs- und Kulturverein Hohentengen blickte in seiner Hauptversammlung außerdem auf das Jahr 2022 zurück: Im vergangenen Jahr gab es in Hohentengen 11.226 Übernachtungen (ohne Camping) – 603 weniger als im Vorjahr, was einem Minus von 5,09 Prozent entspricht. Bei den Ankünften gab es ein deutliches Plus von 428, das sind 18,6 Prozent plus im Vergleich zum Vorjahr. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 4,1 Tage.

Minus bei Privatzimmern

Das größte Übernachtungsminus gab es bei den Privatzimmern, wobei bei den Ferienwohnungen und Gaststätten jeweils ein leichtes Plus zu verzeichnen war. Camping liegt weiter im Trend, das zeigt nicht nur die Statistik der Campingplätze von Hohentengen. Dort gab es ein Plus von 998 Übernachtungen von Dauercampern und Kurzzeitcampern auf allen drei Campingplätzen. Die zwei Übernachtungsfässer sind vor allem an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien beliebt, aber auch bei spontanen Übernachtungen von Radfahrern.

Der treue Wanderführer des Vereins, Franz Brädler, war bei geführten Wanderungen auf dem Albsteig und bei einer Geschichtswanderung in Zusammenarbeit mit dem Bürgernetzwerk mit sehr großen Gruppen unterwegs.

Auch eine geführte Stand-Up-Paddle-Tour auf dem Rhein fand großen Zuspruch, vor allem bei ortsfremden Teilnehmern, die sich nicht alleine auf den Fluss begeben. Die Führung im Schloss Rötteln in Kombination mit einer Stadtführung in Kaiserstuhl erfreute sich großer Beliebtheit. Deshalb wird es dieses Jahr, in Zusammenarbeit mit dem Bürgernetzwerk, eine große, informative Wanderung zu allen Wasserstelzen geben. Im Juli fand auf dem Hohentengener Rathausplatz das Konzert mit der Rafzerfälder Huusmusig statt, welches diesen Sommer wiederholt wird.