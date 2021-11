von Sabine Gems-Thoma

Sich treffen, erzählen, Neues erfahren, lachen und auch einmal ein Lied anstimmen – dazu lädt immer am letzten Donnerstag im Monat Elisabeth Mülhaupt zu „Liesels Kaffeeplausch“ von 14.30 bis 17.30 Uhr in das Bürgerhaus in Lienheim ein. Aus der ganzen Gemeinde kommen die Senioren, um einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen. Die Teilnahme kostet nichts, es gibt aber ein Spendenkässchen.

Elisabeth Mülhaupt ist mit 71 Jahren schon selbst Seniorin. Aber das Bewirten und Organisieren macht ihr großen Spaß. Erfahrung hat sie reichlich, war sie doch im Kioskbetrieb der Schwimmbäder Reckingen, Lienheim und Hohentengen und im Altenstift in Erzingen tätig und führte die „Linde“.

Seit Februar 2019 ist sie als Hausmeisterin für das Bürgerhaus zuständig. Beim Putzen ging ihr durch den Kopf: „Das ist doch ein Bürgerhaus, da könnte man doch etwas für die Bürger anbieten.“ Der Vorschlag eines Seniorentreffs stieß bei Bürgermeister Martin Benz auf offene Ohren. Im Juli 2019 startete „Liesels Kaffeeplausch“ mit guter Resonanz. „Bis Weihnachten fanden die Treffs immer am letzten Donnerstag im Monat statt, dann ging wegen Corona nichts mehr“, bedauert sie. Zum Neustart im August 2021 kamen rund 30 Teilnehmer.

Die Kuchen backt die Initiatorin in der Regel selbst. Unterstützt wird sie an den Treffen von ihrer Tochter Cornelia Koch und immer wieder spendet auch jemand einen Kuchen. Dieses Mal gab es Zwiebelkuchen. Kaffee, Kuchen und Getränke sind frei, wer mag, kann etwas in das Spendenkässle tun. „Alle jungen und älteren Senioren sind herzlich eingeladen, dazuzukommen“, freut sich Elisabeth Mülhaupt schon auf das nächste Mal am Donnerstag, 26. November.