Blasmusik, Party und gute Laune gab es in Lienheim beim traditionellen Dorffest im Festzelt auf dem Sportplatz. Wie jedes Jahr hatte der Musikverein Lienheim die Organisation in der Hand, berichtet der Verein in einer Mitteilung. Neu war die Zusammenarbeit mit der Guggenmusik Saustallfäger Lienheim am Samstagabend, der unter dem Motto „Bläch-Lawinä Lienä“ stand. Verschiedene Guggenmusiken und eine Blasmusikformation heizten ein. Eröffnet wurde das musikalische Programm von der Guggenmusik Schnörriplätzer Reckingen, die gleich zu Beginn für ordentlich Stimmung sorgten. Zwischen den Auftritten legte DJ Sascha Hits für jedermann auf. Auch die Guggenmusik Zarte Säu Tiengen sorgten für ausgelassene Stimmung. Musikalischer Höhepunkt des Abends war die Brassband Blech-Bengel. Die Gruppe junger Musiker heizte die Stimmung an und verstand es, die Gäste zum Mittanzen und Mitsingen zu animieren. Zuletzt legte noch einmal DJ Sascha auf. Das reichhaltige Angebot an Getränken tat sein Übriges, um alle ausgelassen in Feierlaune zu bringen. Es wurde ein langer, fröhlicher Abend, berichtet der Verein weiter.

Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst, mitgestaltet vom Kirchenchor St. Oswald. Danach stand der Tag im Zeichen der Blasmusik. Der Musikverein Echo Bettmaringen, die Musikkapelle Dauchingen und der Musikverein Rheinheim waren eingeladen, die Gäste zu unterhalten. Am Montag kamen auch die Kleinen auf ihre Kosten. Mit einem Kindernachmittag, organisiert von den Eltern des Kindergartens, und Kaffee und Kuchen für die Eltern begann der letzte Tag des Dorffests. Schließlich folgte das Handwerkervesper mit Haxen und Meterbier, musikalisch umrahmt von der Spielgemeinschaft Hohentengen Kaiserstuhl. Bei Musik der Freudenberger Blaskapelle fand das Fest den gelungenen Ausklang.