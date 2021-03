von Sabine Gems-Thoma

Eine große Trauergemeinde nahm zusammen mit der Familie an der Einsegnungshalle des Hohentengener Friedhofs Abschied von Albert Andries. Der über Hohentengen hinaus bekannte Maler- und Lackierermeister verstarb nach schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren.

Aufgewachsen ist Albert Andries mit zehn Geschwistern in Kinheim an der Mosel. Hier absolvierte er seine Lehre als Maler und kam als Geselle 1962 nach Hohentengen, um zunächst in der Schweiz sein Geld zu verdienen. 1966/67 legte er erfolgreich seine Meisterprüfung im Maler- und Lackiererhandwerk ab und eröffnete sein eigenes Geschäft in Stetten, bis Eigenheim und Werkstatt in Hohentengen gebaut waren. 2001 übergab er seinen Betrieb an Sohn Frank.

Ein Familienmensch

1966 heiratete er Elfriede Meier aus Stetten. Vier Kinder gingen aus der Ehe hervor. Acht Enkel und zwei Urenkel trauern mit ihnen um ihren Opa und Uropa. In sehr persönlichen Worten hob Pater Anoop hervor, wie wichtig Albert Andries der Familie war, als liebevoller und geselliger Ehemann, Vater und Opa, der immer ein offenes Ohr für alle hatte.

Seine Leidenschaft gehörte dem Gesang

Seine große Leidenschaft galt dem Gesang, der ihn sein ganzes Leben begleitete. 1963 trat er in den Gesangverein Frohsinn ein, war als 1. Tenor jahrzehntelang Stimmensprecher und über 20 Jahre stellvertretender Vorsitzender. Für 50 Jahre aktive Sängerschaft wurde ihm vom Deutschen Chorverband das Ehrenzeichen in Gold mit Urkunde verliehen.

Täglich war er in seinem Garten und bei seinen geliebten Rosen zu finden, er ging gerne auf Reisen, Wandern und Skifahren. Als hilfsbereiter und fröhlicher Mensch wird er vielen in guter Erinnerung bleiben.