Der Kauf eines neuen Löschfahrzeugs für die Feuerwehr sowie Beratung und Beschlussfassung über die Verpachtung der Jagdbögen Bergöschingen, Herdern, Lienheim und Stetten waren einige der Themen der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hohentengen.

Es war zugleich auch eine besondere Sitzung, denn es war die letzte Zusammenkunft des Gremiums mit Martin Benz als Vorsitzenden und Bürgermeister. Kommenden Sonntag wird Benz nach 32 Jahren im Amt offiziell in der Mehrzweckhalle in Hohentengen verabschiedet. Auch in Sachen Tempo war die Sitzung ungewöhnlich. Sie war in rekordverdächtigen 28 Minuten abgehandelt. „Wir hatten auch schon längere Sitzungen“, erklärte Benz im Gespräch lachend.

Bürgermeister Martin Benz wird am Sonntag, 21. Mai, offiziell verabschiedet. | Bild: Gemeinde Hohentengen

Neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr: Im Juli 2021 wurde der Feuerwehrbedarfsplan für die Gesamtwehr Hohentengen überarbeitet und im Gemeinderat verabschiedet. Der Bedarfsplan sieht den Ersatz eines mittlerweile 27 Jahre alten LF 8/6 durch ein mittleres Löschfahrzeug (MLF) für die Abteilung Hohentengen vor. Die geplante Beschaffung war im Vorfeld mit dem zuständigen Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger abgesprochen worden. Für das neue Löschfahrzeug wurden Mittel in Höhe von 270.000 Euro eingeplant, die erste Durchsicht der Angebote zeigte jedoch eine erhöhte Preissteigerung auf. Die Angebote werden derzeit noch geprüft. Trotz eines vom Anbieter überteuerten Angebots wurde der Anschaffung des Fahrzeugs einstimmig zugestimmt.

Die Gebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Oberdorfstraße 2 in der Hauptstraße 15 a so wie in der Dorfstraße 36 sind jährlich zum 1. Juni neu zu kalkulieren und festzusetzen, dies wurde einstimmig beschlossen. Verpachtung von Jagdbögen : Die derzeitigen Pachtverträge für die Jagdbögen Bergöschingen, Herdern, Lienheim und Stetten enden am 31. März 2024. Sie sind daher ab dem 1. April 2024 neu zu verpachten. Für die Neuverpachtung wurden folgende Vorschläge dem Rat unterbreitet: Den Jagdbogen Lienheim übernehmen Steffen Guhl, Eugen Steinbrunner und Matthias Voigt. Der Jagdbogen Herdern wird vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025 dem Jagdbogen Stetten mit den Pächtern Julius Werne, Klaus Werne und Manuel Werne zugeschlagen. Vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2032 übernehmen dann Julius Werne, Klaus Werne und Manuel Werne den Jagdbogen Stetten, Christian Brädler den Jagdbogen Herdern. Für den Jagdbogen Bergöschingen wurde ein Vergabevorschlag erarbeitet und in der Sitzung vorgestellt. Er wird an Markus Baumann, Manuel Ebi, Edgar Egge, Laura Bandl und Helmut Rutschmann vergeben.

Der Gemeinderat wurde noch über die Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung sowie über die Prüfung der Eigenbetriebe „Gemeindewerke“, „moderne Kommunikationstechnologie“ und „Gemeindeentwicklung“ in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019 sowie Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2020 durch das Landratsamt Waldshut unterrichtet. Der Stellungnahme wurde einstimmig zugestimmt. Bekanntgaben: Ab Mittwoch wird das Modell des Tiefenlagers in einem Raum auf dem Rathausplatz vorgestellt.