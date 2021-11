von Sabine Gems-Thoma

Im vergangenen November musste die Veranstaltung coronabedingt ausfallen. Dieses Jahr freute sich Wolfgang Gabrin vom SPD-Ortsverein Hohentengen, dass sie wieder stattfinden konnte und doch einige Besucher, wenn auch weniger als sonst, gekommen waren.

Ein besonderer Gruß und ein Dankeschön ging an Marlene Thiemann und Nikola Kögel, dafür dass die Buchhandlung in den vergangenen knapp zwei Jahren immer erreichbar war, um mit Lesestoff zu versorgen. Und den hatten die beiden Buchhändlerinnen auch dieses Mal reichlich dabei, zum Schmökern und Kennenlernen.

Kurzweilig wurden an die 20 Krimis, Thriller, Romane, kleine Besonderheiten und üppige Bilderbücher präsentiert. So etwa der neue Band der kanadischen Krimiautorin Louise Penny, die an einen kleinen Ort mit skurrilen Typen entführt und viel Lesespaß bietet. Vom Wohl und Wert der Gastfreundschaft schreibt Priya Basil in ihrem gleichnamigen Bändchen.

Hohentengen „Liesels Kaffeeplausch“ in Lienheim ist ein beliebter Treffpunkt für Senioren Das könnte Sie auch interessieren

Begeistert habe Marlene Thiemann die Geschichte der 86-jährigen Emmy in Manuela Golz „Sturmvögel“, die mit unverbrüchlichem Optimismus ihr Leben gemeistert hat. Sehr berührend war für Nikola Kögel die liebevolle Erzählung von Rachid Benzine, der in „Als ich ihr Balzac vorlas“ die Geschichte seiner Mutter erzählt.

Etwas Lokalkolorit gefällig? Dann könnte der Öko-Krimi „Fischerkrieg am Bodensee“ von Matthias Moor, alias Carsten Arbeiter, das Richtige sein, der auch Einblick in die Konflikte von Fischerei und Naturschutz gibt. Zwei außergewöhnliche Bilderbücher für größere Kinder und auch Erwachsene sind die Illustrationen von Olaf Hajeks. Farbenprächtig, detailliert und witzig, mit informativen Texten versehen, macht das Betrachten des „Buch der Blumen“ und „Buch vom Gemüse“ großen Spaß.

Einen Tipp nicht nur für Mathematikfans gab es von Wolfgang Gabrin: „Alles wird Zahl“ von Thomas De Padovia. Und man konnte Einblick in die Bücher des Lienheimer Autors Michael Maniura nehmen. Ein kurzweiliger Abend mit Ausblick auf Lesevergnügen, der hoffentlich 2022 wieder stattfindet.