Die Feuerwehr Hohentengen sitzt im gleichen Boot wie alle Einsatzabteilungen im Landkreis. Geduldig nehmen Kommandant Markus Gampp und seine Kameraden die Lage während der Corona-Pandemie hin und hoffen darauf, dass bald wieder die Normalität zurück kehrt. Sie vermissen die Proben und wollen sich vor allem wieder treffen.

An Vorgaben und Spielregeln halten

Im Telefonat mit unserer Zeitung wirkt Gampp gelassen. Er ist hin und her gerissen: „Natürlich müssen wir das Ganze ernst nehmen. Aber wenn wir uns an die Vorgaben und Spielregeln halten, werden wir die Krise weitestgehend meistern.“

Wehrleute auf einem guten Ausbildungsstand

Seine Wehrleute sollen gesund und einsatzfähig bleiben, schließt er sich den anderen Kommandanten der umliegenden Wehren an. „Klar leidet die Kameradschaft, aber wir haben einen so guten Ausbildungsstand, dass jeder weiß, was er im Ernstfall zu tun hat“, berichtet der 44-Jährige.

Die größte Katastrophe sei, wenn ganze Abteilungen in Quarantäne geschickt werden müssten. In der Hohentengener Wehr mit seinen 86 Aktiven habe sich bisher noch keiner infiziert. Für Gampp kein Grund, um nachzulassen. „Wir halten uns an die Empfehlungen, die Land und Kreis vorgeben“, sagt Gampp mit Nachdruck, „Gott sei dank sprechen die Zahlen im Landkreis für sich.“

Proben sind wieder möglich, aber sie warten

Auch für die Wehrleute ist es nach dem Lockdown ruhig geworden. Der Probenbetrieb ruht nach wie vor. Nach den jüngsten Lockerungen könnten die Hohentengener wieder mit bis zu zehn Wehrleuten üben. „Aber wir dürfen die Gruppen nicht durchmischen. Dann hat der eine und andere keine Zeit. Was sollen wir mit sechs Mann großartig proben“, beschreibt Gampp das Problem.

Deshalb habe man sich, in Anlehnung an die Empfehlung für die Jugendfeuerwehren, entschieden, den Probenbetrieb bis zum Ende der Sommerferien einzustellen. „Auf die vier, fünf Wochen kommt es jetzt nicht an. Was man mal gelernt hat, sitzt.“

Drei kleinere Einsätze seit März

Nur die Bootfahrer hätten wieder begonnen, auf dem Rhein zu üben. Gampp nennt den Grund: „Jetzt, da die Schwimmbäder geschlossen sind, kommen die Leute an den Rhein. Ich hoffe nicht, dass es zu Unfällen kommt, aber wenn, dann sind wir bereit.“ Maximal drei Wehrmänner sitzen bei den Proben im Boot, obwohl es neun sein dürften. Der Kommandant ist froh, dass es seit März nur drei kleinere Einsätze gab.

Telefon und WhatsApp-Gruppe

Natürlich leide die Kameradschaft. Die Kameraden halten in der WhatsApp-Gruppe Kontakt. „Wir telefonieren und tauschen uns aus, im Moment stehen keine Anschaffungen an, die wir planen müssen, deshalb geht‘s“, erzählt Gampp.

Trotz allem sind einige Wehrleute gut beschäftigt. Die Gerätewarte tun ihre Arbeit. Unter anderem wechseln sie regelmäßig das Löschwasser. Gampp selbst beschäftigt sich mit Bedarfsplänen und schaut regelmäßig nach dem Rechten. „Es gibt immer etwas zu tun, langweilig wird‘s mir nicht.“

Zur Person Markus Gampp (44), verheiratet, zwei Kinder (neun und elf Jahre), ist ein waschechter Lienheimer. Dort ist er aufgewachsen und in Lienheim wohnt er mit seiner Familie. Der heute 44-Jährige leitet den Bauhof in der Gemeinde Hohentengen. Im Alter von 15 Jahren schloss er sich der Jugendfeuerwehr an, ab 1998 war er Kommandant der Einsatzabteilung Lienheim. 2002 übernahm er die Leitung der Gesamtfeuerwehr Hohentengen mit den heute 86 Aktiven, 15 Jugendlichen und 17 Kameraden in der Altersabteilung. Die Feuerwehr Hohentengen besteht aus den Einsatzabteilungen Bergöschingen, Günzgen, Herdern, Hohentengen und Lienheim und einer Gesamt-Jugendfeuerwehr.

Er hofft darauf, dass bald ein Wirkstoff gegen Corona gefunden wird und sich wieder der Normalbetrieb einstellt. Aber er macht sich nichts vor: „Da geht wahrscheinlich noch einige Zeit ins Land.“ Er sehnt sich nach den Proben, seinen Kameraden. „Wenn‘s sein muss, machen wir das auch mit Mundschutz, Hauptsache wir sehen uns bald gesund wieder.“

