von Sabine Gems-Thoma

Ein ganz besonderer Konzertabend erwartet die Besucher am Freitag, 8. Juli, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle Hohentengen. Zusammen mit den Schweizer Schauspielern Stefan Gubser und Mona Petri bringt das casalQuartett unter dem Titel „Geschwisterliebe“ Felix Mendessohn und Fanny Hensel-Mendelssohn in Musik und Geschichte näher.

Schon vor einiger Zeit hatten Markus Fleck vom casalQuarett und der Hohentengener Bürgermeister Martin Benz die Idee, im Zusammenhang mit der Eröffnung der umfassend renovierten Mehrzweckhalle wieder einmal eine besondere kulturelle Veranstaltung anzubieten. Nachdem corona- und baubedingt der Termin verschoben werden musste, ist es jetzt soweit.

Bereits mehrfach hat das 1996 in der Schweiz gegründete casalQuartett, teils in Hohentengen ansässig, mit besonderen Projekten und Künstlern das Publikum begeistern können. Von der Gemeinde und Sponsoren wurden die Musiker dabei gerne unterstützt, werden doch so auch auf dem Lande ganz besondere kulturelle Erlebnisse möglich.

Unter dem Titel „Geschwisterliebe – Glück und frühes Ende“ wird das „genialste Geschwisterpaar der Musikgeschichte“, wie es in einer Ankündigung heißt, vom Streichquartett mit Markus Fleck, Rachel Spät, Felix Froschhammer und Sebastian Braun musikalisch vorgestellt. Die Schweizer Schauspieler Stefan Gubser, bekannt unter anderem als Tatortkommissar Reto Flückiger, und Mona Petri, ausgezeichnet mit dem Schweizer Filmpreis, werden die Texte dazu lesen. Die Besucher dürfen sich also am Freitag, 8. Juli, um 20 Uhr auf einen ganz besonderen Abend freuen.

Tickets: Den Kartenvorverkauf übernimmt die Gemeinde unter der E-Mail-Adresse (info@hohentengen-ah.de) oder unter der Telefonnummer 07742/85 30. Der Erlös durch den Eintrittskartenverkauf kommt den Flüchtlingen aus der Ukraine zugute. Der Eintritt kostet 15 Euro.