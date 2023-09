Ein außergewöhnliches Konzert mit einer ungewöhnlichen Besetzung hat das Publikum in der Oberen Kirche Bad Zurzach gehört. Dort gastierte der Cellist Maximilian Hornung mit Cellisten vom Zürcher Kammerorchester sowie Tonhalle Orchester: Benjamin Nyffenegger, Anna Tyka Nyffenegger, Thomas Grossenbacher und Paul Handschke. Diese Musiker wagten sich daran, klassische Streicher- und Orchesterwerke in Bearbeitungen als Cello-Quartett zu interpretieren, so die Streicherserenade in C-Dur von Peter Tschaikowsky und das Konzert für Violoncello und Orchester in h-Moll von Antonin Dvorak. Eingangs erklang das „Nachtstück“ für Cello-Quartett als Uraufführung, komponiert von Massimiliano Matesic.

Bei den folgenden Stücken mussten Hörgewohnheiten zurücktreten. Die Zuhörer umfing ein mächtiger Celloklang, der die Tonhöhen eines klassischen Streichquartetts auslotete. Neben dem Können der Instrumentalisten sind hervorragende Celli gefragt, die in diesen hohen Tonlagen gut ansprechen, denn trotz Bearbeitung der Serenade von James Barralet für diese Instrumente, bewegte sich die Notation doch in erstaunlichen Höhen. Hervorragend meisterte diesen Anspruch Benjamin Nyffenegger, der die 1. Violine als Cellopart übernahm. Ebenso beeindruckten die Musiker bei der „orchestralen“ Begleitung des Solisten zum Cellokonzert von Dvorak. Paul Handschke bearbeitete dieses Werk für fünf Celli und erreichte eine beachtliche Homogenität zum Original.

Maximilian Hornung überzeugte einfühlsam mit seiner Interpretation. Nicht umsonst gilt Hornung als einer der führenden Cellisten seiner Generation. Bereits mit 23 Jahren wurde er erster Solocellist des Symphonieorchesters des Bayrischen Rundfunks. Zuvor hatte er zahlreiche erste Preise bei Wettbewerben erreicht und mit renommierten Orchestern, Solisten und Dirigenten musiziert. Erst nach einer Zugabe entließ das Publikum die Musiker mit anerkennendem Applaus für einen gelungenen, beachtlichen Konzertabend.