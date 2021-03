von Sabine Gems-Thoma

Wer auf der Landstraße zwischen Lienheim und Hohentengen fährt, wundert sich vielleicht. Seit wann steht hier im Feld eine Kapelle? Und doch, Ähnlichkeiten sind zu erkennen – zur Hohentengener Kirche. Und gesehen hat sie der eine oder andere 2020 auch schon einmal: Bei den Fasnachtsumzügen 2020 in der Gemeinde.

Beim näheren Hinsehen entpuppt sich das „Gebäude“ auf der Streuobstwiese beim Neuhof von Franz Schabet als selbstgezimmerter Wagen, mit unverkennbaren Elementen der Pfarrkirche in Hohentengen. Nur der Turm ist etwas kurz geraten. Aber das ging nicht anders, erklärt Franz Schabet, weil er sonst bei den Umzügen mit den Fasnachtsbändeln kollidiert wäre. Gebaut wurde der Wagen nämlich 2020, um an den Fasnachtsumzügen in der Gemeinde mitzufahren.

Der Bautrupp der Erzgräberclique der Narrenzunft Hohentengen, Stefan und Pasquale Napoletano, Heiko Zimmermann, Daniel Fraas, Christof Römer, Pierre Grande und Christian Rupp kamen 2020 auf Franz Schabet zu, ob sie ihren Wagen in seiner Scheune bauen und unterstellen dürfen.

Der zögerte er nicht lange, gab sein Einverständnis und ist seitdem voll mit dabei. Denn in Sachen Fasnachtswagenbau ist er kein Unbekannter. Bis vor einigen Jahren sorge er fast 20 Jahre lang zusammen mit Uwe Hecht für witzige Ideen an den Umzügen, passend in ein Gefährt umgesetzt. „Das Wagenbauen liegt mir im Blut und macht mir wahnsinnigen Spaß“, bekennt er.

An der Fasnacht 2020 war die verwaiste Pfarrstelle das Motto der Wagenbauer. „Pfarrer gesucht! Hohentengen ohne geistiges Oberhaupt“ prangte der Schriftzug am Wagen und die sieben „Aushilfspfarrer“ verteilten mit ihren „Ministranten“ Hostien und Wein unter das närrische Volk.

Ein Pfarrer ist mittlerweile gefunden. Und der Wagen verstaubte im Schopf des Neuhofs. „Das fand ich schade, abbauen wollte ich ihn nicht. Weil er ist wirklich gelungen“, hatte Franz Schabet die Idee, ihn auf seiner Obstwiese aufzustellen. „Hier bleibt die Kirche stehen, bis sie verwittert ist.“