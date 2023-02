Margot Bernauer übergibt nach zwölf Jahren als Vorsitzende des Kirchenchors Lienheim ihr Amt an Ursula Meier. Für Ostermontag ist die „Missa bucchinata“ mit Bläser-Quartett geplant, wozu auch Projektsänger herzlich willkommen sind, heißt es in einer Mitteilung des Chors.

Die scheidende Vorsitzende Margot Bernauer begrüßte Pfarrer Martin Metzler und Diakon Wolfgang Spitznagel, sowie Sabrina Bernauer vom Musikverein. Wegen der ausgefallenen Hauptversammlungen in den Pandemiejahren informierte Klarissa Rudigier über die Aktivitäten der vergangenen drei Jahre: Unter Einhaltung der Hygienevorschriften begleitete der Kirchenchor viele Gottesdienste in kleinster Besetzung. 2022 kehrte ein Stück Normalität zurück, als wieder Proben des Gesamtchors in der Kirche erlaubt waren. Der Chor gestaltete acht Gottesdienste, auch gesellige Anlässe konnten wieder stattfinden.

Schriftführer Karlheinz Sigg informierte über stabile Mitgliederzahlen: Der Chor hat 34 aktive sowie und 46 passive Mitglieder. Martin Sutter berichtete von einer ausgeglichenen Kassenlage. Margot Bernauer lobte den Chorleiter Michael Ebner für dessen Engagement. Er bringe mit seiner Begeisterung und seinen Ideen viel Abwechslung in die Proben. Lob richtete Bernauer auch an Vizedirigentin Margitta Schneider, an das gesamte Vorstandsteam und an alle Vereinsmitglieder, die in vielfältiger Weise zum harmonischen Vereinsleben beitragen. Chorleiter Michael Ebner lobte das gute Miteinander im Chor und dankte Pfarrer Metzler und Diakon Spitznagel für die unkomplizierte Zusammenarbeit. Da beim letztjährigen Patrozinium coronabedingt nur ein Drittel der Sänger auftreten konnte, wird am Ostermontag nun erneut die „Missa bucchinata“ mit Bläser-Quartett in voller Chorbesetzung aufgeführt. Neben den üblichen Terminen ist außerdem ein offenes Adventssingen mit anschließendem Umtrunk im Freien geplant.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Ursula Meier (neu), Stellvertreterin Karin Stark, Schriftführer Karlheinz Sigg, Kassierer Martin Sutter, Protokoll Ulrike Krause (neu), Beisitzerinnen Gisela Villinger und Helga Sutter (neu), Notenwart Gottfried Stark (neu) und Kassenprüferin Susanne Wehrle.