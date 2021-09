von Ingrid Ploss

Auch in diesem Jahr bringen die Organisatoren und selbst agierenden Musiker des Festivals der Stille, Daria Zappa Matesic und Massimiliano Matesic, internationale Gäste mit einem Strauß unterschiedlicher Stilrichtungen auf die Bühnen. Schauplätze sind die Kirche Kaiserstuhl für das „Trio Mystere“ mit einem klassischen Programm von Grieg bis Schostakowitsch, die Kaiserbühne für „Tales Of The Jazz Age“ mit Musik der amerikanischen Goldenen 20er Jahren, der Patio Blöleboden sowie der Klosterhof der Propstei Wislikofen für eine orientalische Nacht. An den Wochenenden bis zum 11. September kann sich das Publikum begeistern lassen und sein jeweiliges Lieblings-Genres aussuchen. Auf dem Patio der Schule Blöleboden empfing die Gäste karibisches Flair mit lateinamerikanischer Musik, Cocktails und Spanferkel.

Das Quintett „Son con Ron“ um Rubén Olivares hatte eingeladen und lockte gleich zu Beginn mit einer kleinen Einführung in die Welt der lateinamerikanischen Rhythmik das Publikum auf die Tanzfläche, vorwiegend zum Salsa tanzen. Dieser Tanz aus Lateinamerika gehört nicht zu den so genannten „lateinamerikanischen Tänzen“ sondern ist eher als Modetanz oder Gesellschaftstanz verschiedener Volksgruppen zu traditioneller Musik etabliert.

Bezeichnend in der Ausführung des Salsa ist die thematisierte Paarbeziehung, Kommunikation, zwischen den Tanzenden, die sich charakteristisch im häufigen Wechsel zwischen treibenden und ruhigen Bewegungsphasen äußert. Salsa (spanisch „Soße“) ist ein Mix verschiedener Musikstile aus dem spanischen Sprachraum des amerikanischen Kontinents sowie der Karibik. Nach Europa schwappte der Salsa als Modetanz in den 1970er Jahren, was aber inhaltlich dem Salsa nicht wirklich gerecht wird. Der Salsa als Musikform ist durchaus ein Identifikationsmittel, sowohl der Musiker als auch der Zuhörer. Das konnten die Gäste von „Son con Ron“ hautnah erleben.

Die fünf Musiker, aus Chile, Honduras, Ecuador und Kuba stammend, leben schon seit ihrem in Deutschland absolvierten Studium mit ihren Familien im süddeutschen Raum von Freiburg bis Stuttgart. Den Rhythmus ihrer Heimat haben sie im Blut. Dass auch Westeuropäer den Hüftschwung erlernen können, demonstrierten an diesem Abend zahlreiche Tanzpaare in Kaiserstuhl mit Bravour. Trotzdem war es eine große Freude, mitgebrachte Freunde und Familienangehörige der Musiker beim Tanzen zu beobachten – variantenreich, sehr beweglich und voller Hingabe in den Rhythmus. Ein schwungvoller Musik- und Tanzabend wurde mit viel Beifall durch das Publikum belohnt.